DI NUOVO IN PIEDI Le immagini pubblicate oggi dal magazine inglese Sun mostrano il conduttore inglese di nuovo a passeggio con la sua compagna Lauren Silverman e il figlio Eric, dopo l’incidente dello scorso agosto che l’aveva quasi paralizzato.

L’INCIDENTE L’incidente è avvenuto nel giardino della sua villa in California: Cowell si era spaccato la schiena in tre punti, rischiando di compromettere il midollo osseo, dopo essere caduto in seguito a un’accelerata troppo brusca dalla sua nuova Swind EB-01, la più potente pedelec al mondo: 20 CV di potenza e 95 km/h di velocità massima. Più che una e-bike, una vera e propria moto elettrica.

LEGGERE PRIMA DELL’USO È stato lo stesso conduttore a raccontare l’incidente su Twitter, raccomandando ai suoi fan di “leggere sempre il manuale di istruzioni” prima di mettersi alla guida di un nuovo veicolo, ed evitare incidenti come il suo.

Simon Cowell seen walking for the first time since horror bike crash https://t.co/kvnZO85VLz — The Sun (@TheSun) October 20, 2020

GUARITO A seguito dell’incidente, Simon Cowell ha dovuto annullare la sua partecipazione alle puntate conclusive di Britain’s Got Talent, è stato operato alla schiena, e ha passato sei settimane bloccato a letto tra antidolorifici e terapia riabilitativa. Terapia che ha evidentemente funzionato a dovere: la scorsa settimana ha festeggiato il suo 61esimo compleanno, e nei giorni scorsi è uscito a fare shopping a Malibu (indossando la mascherina), dove sono state scattate queste immagini.