Italmoto Trionfale Titanium, la "scrambler" è ancor più speciale

Come Trionfale, design motociclistico e sella biposto, ma anche inserti in titanio. Solo 100 esemplari. Il prezzo e la promo di maggio

Il contrasto tra il design vintage e le moderne tecnologie della gamma Trionfale, con in più squisiti inserti in materiali ultraleggero e una colorazione ad hoc, che fanno del modello una serie da collezione. Direttamente dalle officine Italmoto di Caserta, brand dal passato legato alla produzione di motociclette di design e di recente rilanciato da un pool di imprenditori e designer italiani, ecco nuova Trionfale Titanium Limited Edition, tiratura limitata della e-bike ''all round'' di chiara derivazione moto, vedi il look in chiave ''scrambler''. Produzione di sole 100 unità. Ovviamente, numerate.

Italmoto Trionfale Titanium Limited Edition

NOMEN OMEN La nuova nata va ad affiancarsi all'edizione standard di Trionfale, il cui design è stato selezionato nel 2023 dall’ADI Design Index. Come Trionfale, anche Trionfale Titanium si avvale di una struttura del telaio - realizzato totalmente in Italia e progettato partendo dai principi tecnici motociclistici - realizzata in alluminio, ma con dettagli in titanio che la rendono unica nel suo genere. Ogni esemplare è dotato di una placca in titanio che indica il numero di serie della tiratura limitata. Grigio Titanio è anche il colore che la distingue dalle Trionfale preesistenti.

La placca in titanio con numerazione progressiva

COMFORT ZONE In perfetto stile scrambler, Trionfale Titanium è dotata di sella biposto e pedane posteriori per il passeggero. Le ruote Fat da 24 pollici e gli ammortizzatori full anteriori e posteriori e assicurano un buon controllo di guida su ogni tipo di percorso, mentre i freni a disco idraulici garantiscono massima sicurezza anche a chi ama la guida più estrema.

Ruote Fat da 24''

POWERTRAIN Trionfale Titanium Limited Edition è equipaggiata di motore Brushless Bafang in configurazione da 250W, abbinato a cambio Shimano a 7 rapporti. Dal canto suo, la batteria agli ioni di litio LG-Samsung da 48V - 20Ah offre un'autonomia da 30 a 80 km, consentendo di affrontare lunghe distanze con serenità.

Motore da 250 watt, fino a 80 km di autonomia

DIGITAL E-BIKE Posizionato sul manubrio, il display da 5,5 pollici Color TFT Smart consente un controllo delle diverse modalità di assistenza molto intuitivo. Non manca, infine, la possibilità di connettere via Bluetooth il proprio smartphone, per tracciare impostazioni e prestazioni.

Un moderno display a colori da 5,5 pollici

PREZZO E PROMO Italmoto Trionfale Titanium Limited Edition in vendita a un prezzo di listino di 2.690 euro. Fino al 31 maggio 2024, effettuando il preordine e versando un anticipo di 150 euro si ottiene uno sconto del 20%. Prezzo promo, quindi, di 2.150 euro.

SCHEDA TECNICA

Italmoto Trionfale Titanium Limited Edition in promo a 2.150 euro

ITALMOTO TRIONFALE TITANIUM LIMITED EDITION

Potenza 250 watt Velocità 25 km/h Livelli di velocità 5 con possibilità di configurare 9 PAS Batteria Costruttore LG/Samsung Caratteristiche 48V – 20Ah Ioni di Litio Autonomia Min 30 Km – Max 80 Km Ricarica 4 ore Durata 1.000 cicli di ricarica Pannello Display LCD a colori Funzioni Regolazione di potenza, On/Off, livello batteria, regolazione PAS, tachimetro e contachilometri Materiale telaio Alluminio Misura ruota 24” x 4 Freni a disco ad attivazione idraulica Forcella in lega di alluminio ammortizzata Marce e Trasmissione Shimano 7 velocità Forcellone posteriore in lega di alluminio con sistema biammortizzato idraulico

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/05/2024