SOTTO QUESTO SOLE Se in generale non c’è periodo favorevole all’uso delle due ruote come l’estate, quella del 2020 è già diventata, per i motivi che tutti conosciamo, la stagione migliore per (ri)scoprire la bicicletta (in attesa di scoprire se e quando potremo beneficiare degli ecoincentivi per la mobilità sostenibile).

SCONTI E-BIKE Per favorire ancora di più la voglia di tornare a pedalare, Askoll ha messo in campo una promozione che dura fino alla fine di settembre, così articolata:

Promo Bike Power : sconto di 150 euro sull’acquisto di una e-bike Askoll dal telaio unisex a scelta tra i modelli eB1, eB1 plus, eB4 unisex o eB5 unisex

: sconto di sull’acquisto di una e-bike Askoll dal telaio unisex a scelta tra i modelli eB1, eB1 plus, eB4 unisex o eB5 unisex Promo Duetto : si possono scegliere due e-bike Askoll (con l’eccezione del modello ebolt) con uno sconto complessivo di 300 euro

: si possono scegliere due e-bike Askoll (con l’eccezione del modello ebolt) con uno sconto complessivo di Promo Trio : se state pensando all’acquisto per più persone, questa promo permette di acquistare tre e-bike Askoll a scelta (escluso il modello ebolt) con uno sconto complessivo di 400 euro

: se state pensando all’acquisto per più persone, questa promo permette di acquistare tre e-bike Askoll a scelta (escluso il modello ebolt) con uno sconto complessivo di Promo Sinfonia: il pacchetto ideale per le famiglie numerose, che con questo pacchetto possono comprare due e-bike Askoll a scelta + 1 ebolt (la e-bike Askoll per bambini e ragazzi dai 10 ai 16 anni) con un maxi sconto complessivo di 500 euro

DOVE ACQUISTARE La promozione si applica sugli acquisti effettuati presso i rivenditori ufficiali Askoll, che si trovano visitando il sito www.askollelectric.com. Se avete ancora dei dubbi, potete leggervi la nostra guida all'acquisto per i modelli di e-bike sotto i 1.500 euro.