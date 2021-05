Il nuovo Monster – qui la prova video del nostro Danilo – si arricchisce di un catalogo accessori Ducati Performance. Tanti parti speciali per modificare la moto dal punto di vista tecnico ed estetico, anche grazie ai kit adesivi specifici.

GLI ACCESSORI Il catalogo Ducati Performance comprende elementi quali il silenziatore omologato Termignoni, conforme alla normativa Euro 5, oppure lo scarico racing Termignoni – solo per l'uso in pista – dotato di mappa dedicata. Ci sono anche accessori che impreziosiscono l'estetica del nuovo Monster: è il caso del puntale motore in tinta con la carrozzeria e del portatarga racing. In collaborazione con Rizoma, Ducati propone anche una serie di accessori realizzati in alluminio dal pieno: contrappesi manubrio, pedane poggiapiedi, serbatoio liquido freno e serbatoio liquido frizione.

KIT ADESIVI I set di vestizione per il nuovo Monster sono 2: il kit Pixel, composto da cover serbatoio, fianchetti sella, cover sella, cupolino e parafango anteriore, e il kit GP, formato da cover serbatoio e fianchetti sella, che richiama il mondo Ducati Corse. Entrambe le versioni sono disponibili per tutte e 3 le colorazioni di Monster e Monster Plus: Ducati Red, Dark Stealth e Aviator Grey. A questi si affiancano i 2 kit di adesivi, Corse e Logo, anch’essi disponibili per tutte le colorazioni della moto.

CONFIGURATORE Sul sito Ducati.com è disponibile il configuratore online, che consente di visualizzare tutte le opzioni di personalizzazione, creare il Monster dei propri sogni e condividerlo con il proprio dealer di fiducia e con i propri amici. Il nuovo Monster – anche in versione depotenziata – e gli accessori Ducati Performance sono ordinabili in tutti i concessionari della rete Ducati. In configurazione guidabile con patente A2 la moto è disponibile – in Italia – con uno sconto di 1.000 euro sul prezzo di listino.