BikeUp: al via l'ediizone 2024. Le date e le attività

La nona edizione, quella dello scorso anno, aveva raccolto un pubblico di 70.000 persone e 156 espositori. Ecco perché nel 2024 trona BikeUp, il primo festival internazionale dedicato alle e-bike, al cicloturismo e alla mobilità elettrica leggera. Di seguito le date, i prezzi e le attività previste per la kermesse del decennale.

A BikeUp puoi provare tutte le bici elettriche

BikeUp 2024 si tiene all'aperto, in due esposizioni di tre giorni ciascuna. La prima a Bergamo, nelle giornate del 12, 13 e 14 aprile; la seconda nel Parco del Valentino a Torino, il 24, 25 e 26 maggio. L'ingresso è gratuito, ma per alcune delle attività - per esempio i test delle e-bike e i tour guidati - è necessario iscriversi online a questo indirizzo e fare il check-in in segreteria durante l'evento, per ritirare l'apposito bracciale. L'evento di Bergamo si sviluppa nei dintorni di Piazza Dante, con orario 12:30 - 19:00 nella giornata di venerdì; dalle 10:00 alle 19:00 il sabato e la domenica dalle 9:00 alle 17:30. Il programma dettagliato al link https://www.bikeup.eu/prog-reg-bergamo/.

BikeUp: tutto pronto per la decima edizione

A BikeUp tutte le biciclette presenti negli stand sono a disposizione del pubblico (dai 21 anni di età in su) per una prova gratuita, previa iscrizione online e ritiro del pass a bracciale in segreteria il giorno dell'evento, esibendo un documento di itentità valido. Per alcune particolari bici sono previsti tour guidati della durata di un'ora circa, su percorsi studiati per valorizzare le caratteristiche di ciascun veicolo. Anche qui serve iscriversi online a questo indirizzo e la scelta è tra e-Road Ducati Futa, eMTB Front; vari modelli Bosch City/Trekking; Coppi Fat, Trailer, Maverick o Rock. E non mancano test drive di auto elettriche organizzati da Volkswagen e Volvo.

Test drive di auto elettriche Volkswagen a BikeUp

COME SI PARTECIPA Per partecipare, bisogna presentarsi in segreteria almeno 30 minuti prima dell'orario di partenza, con abbigliamento sportivo e documento di identità. Se non avete un vostro casco da portare, vi sarà fornito dall'organizzazione. Per i più piccoli sono previsti laboratori, gincane e percorsi con biciclette adeguate. Non mancheranno conferenze e incontri dedicati alla mobilità elettrica, al turismo sostenibile e a tutte le novità di settore. Per sapere di più su BikeUp leggi la nostra intervista al co-fondatore Stefano Forbici.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/03/2024