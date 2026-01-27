Land Moto District ADV, l'enduro elettrica da 113 kg con 200 km di autonomia

Nasce negli USA e sarà in vendita dopo l'estate. Per ora non è previsto arrivi in Italia. Ecco caratteristiche, prezzo e video

Land Moto District ADV - Questa nuova enduro elettrica nasce a Cleveland, in Ohio, realizzata dalla start-up Land Moto. Colpisce per il suo aspetto originale, e ha anche caratteristiche tecniche notevoli. Land Moto progetta, sviluppa e costruisce artigianalmente moto elettriche in piccola serie. La District ADV è la nuova top di gamma, e affianca nella line-up della Casa i modelli Street e Scrambler.

Land Moto District ADV, la dotazione essenziale spiega il peso piuma

Molta tecnologia ma niente ABS

La District ADV ha molti contenuti attuali: fanaleria full LED, display TFT, rete CAN e connettività per interagire con l'app per smartphone dedicata. Tuttavia, in quanto pensata per utilizzo fuoristrada, è priva di ABS. Ciò la rende non omologabile nell'Unione Europea.

Fino a 23 CV e 110 km/h

La potenza nominale è di 16 CV, ovvero di poco superiore al limite previsto per la guida con patente A1. La potenza di picco è invece di 23 CV, per una velocità massima di circa 110 km/h.

Land Moto District ADV, il motore

Solo 113 kg di peso

Con un peso dichiarato di appena 113 kg, la District ADV è davvero leggera. Il telaio è in acciaio e l’allestimento è essenziale, con una carenatura anteriore in stile rally e un portapacchi in alluminio.

Sospensioni completamente regolabili e retromarcia

Adotta una forcella rovesciata e un monoammortizzatore che lavora senza leveraggio, entrambi completamente regolabili. I cerchi a raggi tubeless sono di 17'' e montano pneumatici di sezione snella, adatti all'offroad. Il motore elettrico è posizionato in prossimità del perno del forcellone e trasmette la potenza alla ruota posteriore tramite catena, con possibilità di retromarcia per facilitare le manovre.

Land Moto District ADV, le sospensioni sono completamente regolabili

Autonomia fino a quasi 200 km con recupero di energia

Il pacco batterie è montato in posizione centrale. La capacità massima è di 5,5 kWh, con tempi di ricarica di circa 5 ore da una presa standard. Grazie alla rigenerazione in frenata, Land Moto dichiara un’autonomia di quasi 200 km, in condizioni di utilizzo ideali.

Land Moto District ADV, il display TFT

Prezzo e disponibilità

Le prime consegne negli USA sono previste per il secondo trimestre del 2026. La District ADV Ascent Edition (bianca, con cerchi dorati, e parti in carbonio forgiato), costerà 12.700 dollari. La versione standard arriverà nello stesso periodo al prezzo di 11.200 dollari.

Land Moto District ADV, ecco la Ascent Edition

Il video della District AD

