Acerbis lancia i nuovi jeans tecnici da moto: stile con la massima sicurezza

Salire in sella alla propria moto con il giusto equipaggiamento è importante per garantire la sicurezza, anche quando si guida in città e si vuole mantenere un look più classico. Dunque, per chi desidera muoversi in città con uno stile casual senza rinunciare alle giuste protezioni, Acerbis ha annunciato l'arrivo di una nuova linea di jeans tecnici da moto. Sono 4 i modelli disponibili: REG, SLIM (e SLIM LADY), SPORT e CARGO SLIM. In tutti i casi, nascono per adattarsi alle diverse vestibilità dei motociclisti offrendo sempre comfort e sicurezza.

Jeans da moto Acerbis

Massima sicurezza in città ma con stile

I nuovi jeans tecnici da moto di Acerbis sono realizzati in tessuto elasticizzato ad alta resistenza, combinando cotone, fibre tecniche e componenti elastiche per garantire libertà di movimento e durata nel tempo. In particolare, il filato è stato sviluppato per offrire una maggiore resistenza all'abrasione, un dettaglio molto importante dato che parliamo di un capo di abbigliamento per moto. Il tutto, senza comunque compromettere il comfort.

Comfort e soprattutto tanta sicurezza. Infatti, da questo punto di vista, tutti i modelli sono certificati secondo la normativa EN 17092-3:2020 in classe AA. Aspetto interessante, le protezioni su ginocchia e fianchi, certificate EN 1621-1:2012 sono incluse e facilmente removibili. In tal modo, da capo tecnico è possibile trasformare i jeans in un classico capo casual. Per rendere più semplice questa ''trasformazione'', all'altezza del ginocchio sono presenti delle zip laterali che permette un accesso rapido alle protezioni e una regolazione più precisa della loro posizione.

Jeans da moto Acerbis

I modelli REG puntano su una vestibilità classica e un look pulito a cinque tasche, perfetto per chi cerca equilibrio tra stile e praticità. Gli SLIM e SLIM LADY propongono invece una linea più aderente e contemporanea, pensata per chi preferisce un fitting moderno senza rinunciare alla protezione. Invece, gli SPORT si distinguono per un'estetica più sportiveggiante, con dettagli ispirati al mondo biker come pannelli rinforzati con lavorazione a costine sulle ginocchia e zip di ventilazione nella parte frontale e posteriore. Infine, i CARGO SLIM aggiungono funzionalità grazie ai tasconi laterali, ideali per chi cerca un capo pratico e tecnico per l'utilizzo quotidiano.

Prezzo

Quanto costa la nuova linea di jeans tecnica da moto di Acerbis? I modelli REG, SLIM e CARGO SLIM sono proposti a 169,95 euro, mentre gli SPORT a 199,95 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 28/05/2026