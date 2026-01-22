Nuova giacca touring Acerbis X-Travel 2.0: 3 stagioni a meno di 200 euro

Chi va in moto lo sa bene: specialmente in primavera e autunno il clima durante un viaggio o un ''giro domenicale'' può cambiare, anche in maniera repentina. È proprio in questi contesti che l’abbigliamento fa la differenza. I produttori di abbiugliamento tecnico giocano la carta della versatilità, giocando con strati e pesantezze dei materiali, strategia adottata anche da Acerbis X-Travel 2.0, un sistema modulare pensato per il turismo su due ruote (qui le novità più interessanti in arrivo), anche quando l’itinerario mescola asfalto e tratti sterrati.

Versatilità pensata per il touring

La X-Travel 2.0 è pensata per un utilizzo tre stagioni: primavera, autunno e inverno non troppo rigido. Quando le temperature scendono, entra in funzione l’imbottitura termica staccabile da 80 g, mentre in caso di pioggia torna utile la membrana impermeabile e traspirante 5K/5K, da indossare internamente al posto dell’imbottitura, peccato sia un optional. Nelle giornate più calde, la ventilazione è affidata a due ampie prese d’aria anteriori e a due estrattori posteriori con zip, che favoriscono un flusso costante durante la guida

Dal punto di vista costruttivo, Acerbis ha scelto materiali robusti ma pensati per un uso prolungato, tessuto esterno in poliestere 450D idrorepellente, inserti rinforzati in 600D RIPSTOP, fodera interna in rete e collo in micropile, morbido e confortevole anche sulle lunghe distanze.

Giacca da moto Acerbis X-Travel 2.0, le tasche esterne hanno chiusura con velcro

La praticità è uno degli aspetti meglio riusciti. Le sette tasche totali permettono di organizzare facilmente documenti, smartphone e piccoli accessori:

Tipologia Numero Tasche esterne impermeabili e nastrate 3 Tasche interne totali 4 Tasche interne nell’imbottitura 2

Il taglio lungo migliora la copertura e la stabilità una volta in sella, senza limitare i movimenti quando si alternano tratti veloci e sezioni più guidate.

Sicurezza certificata di livello 2

La X-Travel 2.0 non trascura l’aspetto protettivo. La giacca è certificata CE EN 17092-3:2020 – classe AA e fornita di protezioni su spalle e gomiti omologate EN 1621-1:2012 livello 1. Il paraschiena non è incluso, ma è presente la predisposizione per i modelli Safe Tech o D3O (venduti separatamente) di livello 2.

Taglie, colori e prezzo

Giacca da moto Acerbis X-Travel 2.0, più strati per la massima versatilità

La nuova Acerbis X-Travel 2.0 è disponibile dalla S alla XXL, le colorazioni disponibili sono:

Blu/Rosso

Grigio/Nero

Beige/Nero

Il prezzo al pubblico è fissato a 199,95 euro, poco al di sotto della soglia psicologica dei 200 euro.

