Il video-parodia di una gara mozzafiato tra Formula 1 su uno scivolo acquatico

In attesa di guardare il GP di Miami, questa sera alle 22:00, c'è un altro gran premio che merita di essere visto: il Formula 1 | Waterslide Grand Prix proposto nel video più in basso, dal canale YouTube di DreamTrack.

Come si vede, non riguarda vere monoposto, ma modellini, lanciati giù per lo scivolo acquatico di una piscina in secca.

Clicca e non te ne pentirai, perché lo spettacolo orchestrato dal team di DreamTrack è davvero geniale. A partire dal sonoro, che replica quello che puoi ascoltare negli onboard di qualsiasi radiocronaca.

Della gara delle mini-formula 1 sullo scivolo in piscina sono geniali anche i team-radio tra i piloti e i box, inseriti ad arte per creare suspance in una gara che non manca di colpi di scena.

Fighissimo l'intervento della safety car nelle vesti di un drone con tanto di gancio, per recuperare uno dei modellini fermo sul percorso in piena traiettoria: tragedia sfiorata!

Formula 1 | Waterslide Grandprix, come sono modificate le gomme delle auto

I modellini che si scapicollano giù per lo scivolo sono repliche BBurago in scala 1:43. Come si vede, le F1 in miniatura non sono state lasciate di serie, ma preparate apposta per la gara.

Le ruote anteriori sono state appesantite e hanno un grip ridotto, alla ricerca di un sottosterzo che aiuti i modellini a non andare in testacoda. Valgono alcuni anelli portachiavi di metallo per definire le gomme come ''mescola hard''?

Le ruote posteriori, al contrario, sembrano beneficiare di qualche trucco adesivo per aumentare ulteriormente la stabilità.

Non sai come ingannare l'attesa fino al prossimo, vero GP? Guardati il fantastico video in stop motion di Ivo Caprino: è un capolavoro!

Formula 1 | Waterslide Grandprix: colpo di scena!

Cos'è il Waterslide Grand Prix?

Il Waterslide Grand Prix è una parodia divertente di una gara di Formula 1, dove modellini in scala vengono lanciati giù per uno scivolo d'acqua asciutto, simulando una vera competizione.

Chi ha creato il video del Waterslide Grand Prix?

Il video è stato realizzato dal canale YouTube DreamTrack, noto per le sue creazioni fantasiose e originali con modellini.

Che tipo di modellini sono usati nella gara?

Sono modellini BBurago in scala 1:43, modificati con gomme personalizzate e dettagli per aumentare il realismo della corsa.

Dove posso vedere il video del Waterslide Grand Prix?

Il video è disponibile su YouTube, incorporato anche nell'articolo presente su MotorBox.

Perché il video è diventato virale?

Grazie all'effetto sorpresa, l'umorismo, l'uso di team radio realistici e la riproduzione fedele delle dinamiche di gara, il video ha conquistato il pubblico amante della F1.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/05/2025