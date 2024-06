The Stig nel tunnel con una NASCAR da 900 CV: il video

Nei tunnel viene voglia di sgasare e The Stig fa le cose in grande, nel video di Top Gear, con una Dodge Charger della NASCAR

Il Catesby Vehicle Test Facility è un tunnel lungo 2,7 chilometri nel Northamptonshire, UK, che per decenni è stato utilizzato per eseguire test sulle auto in un ambiente controllato. Ora quei ragazzacci di Top Gear hanno pensato di farci qualche sparo con le auto più rumorose che sono riusciti a trovare. E quella che The Stig guida qui sotto è una seria candidata alla vittoria: una Dodge della NASCAR di quindici anni fa. Alzate il volume e godetevi il video!

VEDI ANCHE

COSA C'È SOTTO AL COFANO L'auto del video è una Dodge Charger che ha corso nella Cup Series, la top class della NASCAR. Il suo V8 da 5,9 litri eroga circa 900 CV e le permette di superare i 320 km/h. Vale quasi 120.000 euro e ha quasi spaccato il fonometro con il suo sound a 132,4 db: roba che in confronto la Ferrari Portofino M registrata in occasione del nostro SoundBox non cantava poi così forte.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/06/2024