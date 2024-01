Baby Lambo muove i primi passi, ecco il sound del motore ibrido (video)

L’erede della Lamborghini Huracán avrà il compito di dare seguito al successo ottenuto dall’attuale supercar di Sant’Agata. Un compito impegnativo e per questo il team di progettazione e sviluppo è impegnato al massimo. Un prototipo dell’inedita supercar è stato intercettato nelle vicinanze della fabbrica durante una sessione di test dinamici e, ovviamente, non è passato inosservato. Le immagini sono molto interessanti, poiché fino a oggi non avevamo visto né sentito la macchina così chiaramente in video. Anzi, questa è l’occasione per ascoltare per la prima volta il rumore del suo propulsore ibrido, quindi vale la pena iniziare proprio dalla clip pubblicata sul canale YouTube Warryx.

SI PERCEPISCONO LE FORME SOTTO LE PELLICLOLE Bassa e aggressiva, la futura piccola Lambo è stata avvistata con addosso una pesante mimetica e una serie di dettagli intenzionalmente posticci per confondere l’occhio di passanti e fotografi. È breve, ma il nuovo video ci offre uno sguardo da vicino come mai prima si era visto. Il profilo laterale è molto familiare e sembra un'evoluzione della Huracán, piuttosto che una riprogettazione radicale del design. Detto questo, la parte posteriore appare più scolpita rispetto a prima, apparentemente evitando le linee spigolose del modello attuale. Inoltre, è possibile che la Revuelto abbia prestato alla sorellina alcuni dei suoi sorprendenti spunti di stile. Il capo del design Lamborghini, Mitja Borkert, lo ha confermato in occasione della presentazione della Revuelto stessa, sottolineando che potremo trovare spunti ispirati all’ammiraglia sulla futura Huracán (o come sarà chiamata) quando arriverà alla fine del 2024.

Nuova Lamborghini Huracan: motore V8 plug-in hybrid per la sportiva del Toro MOTORE NUOVO E PRESTAZIONI DA BRIVIDO Ma per quanto riguarda le performance e il suono? La Casa di Sant’Agata non ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, ma le voci di corridoio fanno sapere che il modello in arrivo sarà equipaggiato con un motore V8 e una configurazione plug-in hybrid. Lamborghini sta lavorando da tempo su un nuovo V8 elettrificato per Le Mans; quindi, avrebbe senso che la tecnologia prelevata dalle corse trovi spazio sulle auto stradali. Detto ciò, è altrettanto possibile che la nuova Lamborghini non prenderà in prestito il V8 elettrificato della futura Urus PHEV. In quanto supercar, la prossima Huracán avrà un carattere più selvaggio e tutto porta a una nuovissima configurazione bi-turbo che potrebbe raggiungere la soglia dei 10.000 giri/min e con un sound da pelle d’oca, magari più entusiasmante di quello del prototipo che abbiamo visto. Se alzate il volume sentirete che al minimo e ai bassi regimi, il V8 Lambo ha un soffio profondo, cupo, che è certamente meno grintoso di quello a cui siamo abituati. Ferrari può far urlare i V8 turbocompressi, quindi siamo sicuri che Lamborghini possa seguire l'esempio dei rivali di Maranello.

Nuova Lamborghini Huracan: possibile debutto a fine 2024TECNOLOGIA DI NUOVA CONCEZIONE E se diamo credito alle info non ufficiali, il nuovo motore funzionerà in un modo unico, con i turbo che entrano in azione solo a circa 7.000 giri/min. Ciò potrebbe fornire il timbro acustico che tutti desiderano ascoltare dagli scarichi di una Lamborghini, ma siamo certi che un V10 puro sarà sempre più emozionante. Infine, dal momento che l’Audi R8 uscirà di produzione a favore di modelli elettrici, la nuova Lambo non sarà più considerata la bella copia della cugina di Ingolstadt, e il suo carattere unico sarà molto più affascinante e attraente; fermo restando che a Sant'Agata non hanno ma avuto problemi a vendere la Huracán. A questo punto non ci resta che aspettare il debutto, che speriamo possa avvenire entro la fine dell'anno.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 18/01/2024