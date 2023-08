Video: come ti svernicio la Mustang del '67 (e scopro le magagne)

In video le operazioni per sverniciare una Ford Mustang del '67, prima di iniziare un restauro o un restomod a regola d'arte

Giorni e giorni in immersione, alternando bagni alcalini e acidi, e poi via di idropulitrice: la vernice si ammorbidisce e viene spazzata via dalla potenza del getto d'acqua fino a lasciare il nudo metallo. Così una Ford Mustang del 1967 mostra chiaramente i lavori di riparazione a cui è stata sottoposta in precedenza, così come la qualità degli stessi. Lamiere tagliate, saldate, spessorate non hanno più segreti e si può ricominciare un restauro fatto come si deve. O addirittura un restomod.

LAVORO CERTOSINO Non solo vernice: con i bagni e l'idropulitrice anche la ruggine se ne va ed è quasi ipnotico vedere il metallo tornare a scintillare sotto le luci dell'officina. Sì, ma guardate quanto lavoro c'è dietro nel video qui sopra: e si parte da una scocca già messa a nudo. Ma chi di noi non ha mai sognato di ritrovare un'auto d'epoca in un granaio e di riportarla agli antichi splendori con un intervento davvero meticoloso? Ecco, questa è la strada da percorrere.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/08/2023