Video: parcheggio multipiano? No, distributore automatico

La dura vita dei milionari. A New York City, lo spazio è un lusso. E per un posto auto si è disposti a staccare assegni a sei cifre

Farsi largo con la propria auto per le strade di New York deve essere una vera seccatura, ma vuoi mettere in confronto al tentativo di trovare una piazzola di parcheggio? Per convincere i potenziali proprietari degli attici più appariscenti di Manhattan a separarsi da un sacco di soldi, i progettisti sanno che uno dei fattori più importanti è proprio il posto macchina. Purché sia semplice, però, sia da raggiungere, sia da abbandonare. Da qui l'invenzione di alcuni ingegnosi sviluppatori: più che un parcheggio, un vero e proprio ''erogatore'' automatico di vetture. Da un servizio della CNBC, ecco come funziona.

ASCENSORE! Premendo un pulsante, dal livello sottostante salirà una piattaforma sulla quale il conducente posizionerà la propria auto. Le telecamere scansionano il veicolo per verificare che le porte e il bagagliaio siano chiusi, quindi la pedana scenderà di nuovo al piano inferiore, dove l'auto verrà automaticamente ''incastrata'' in un ordinato sistema di scaffalature. Quando il residente vorrà recuperare il proprio veicolo, non dovrà far altro che chiamare nuovamente l'ascensore. Che gli riconsegnerà l'auto già ruotata di 180 gradi, il che significa che per uscire dal garage non sarà richiesta alcuna manovra di retromarcia. Tempo stimato dell'operazione: poco più di due minuti.

DOLCE FAR NIENTE L'idea di essere sollevati dallo sforzo di dover percorrere in retro il vialetto esercita un grande fascino sui ricchi residenti della Grande Mela, che spesso guidano grandi SUV, piuttosto che maneggevoli utilitarie. Dal canto loro, i progettisti adorano un sistema del genere perché esclude la necessità di fornire rampe e corsie bidirezionali, risparmiando preziosissimi metri quadrati di superficie.

CARO IL MIO PARCHEGGIO Quanto costa il distributore automatico di macchinine (macchinone)? Molto. Secondo il report della CNBC, un posto in un garage robotizzato oscilla tra i 300 mila e i 600 mila dollari. Molto in termini assoluti, non molto se confrontati col prezzi di certi appartamenti, dal valore di alcuni milioni di dollari. ''Per quanto folle possa sembrare, 300.000 dollari per un parcheggio residenziale a New York City sono considerati un prezzo ragionevole'', spiega un agente immobiliare all'emittente USA. A voi i commenti. Di meraviglia, invidia, oppure - perché no - anche compassione.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/11/2022