Trovare parcheggio per l'auto è un incubo? Guarda questo video!

Garage hi-tech in giro per il mondo: per parcheggiare la supercar in salotto o tutte le auto del condominio sulla ruota panoramica

Batman scansati proprio: la tua Bat Caverna non regge il confronto con questi ingegnosi parcheggi. Nel video dal canale YouTube di Interesting & Creative Designs vediamo pregevoli soluzioni architettoniche per nascondere, proteggere o mettere l'auto in bella mostra, ottimizzando nel contempo gli spazi. Veri e propri garage da sogno per modelli a quattro ruote che sono anch'essi, molto spesso, da sogno, si alternano soluzioni razionali e low cost.

ROBA DA RICCHI? NON SOLO Per i fortunati proprietari di McLaren e Porsche ci sono soluzioni di design per ville da sogno, ma non tutte le proposte che trovate nel video sono di lusso. Alcune sono pensate per sfruttare al meglio, e in maniera economica, i sotterranei dei condomini o i posti auto all'aperto. Qual è il vostro preferito?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/08/2022