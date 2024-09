Video: spettacolare controllo di Tom Kristensen su una Ferrari del '61

La classe non è acqua, ma la vedi sul bagnato. Al volante di una Ferrari 250 GT SWB del 1961 durante la scorsa Goodwood Revival, il nove volte campione di Le Mans, Tom Kristensen, mostra tutto il suo controllo del mezzo, con un epico controsterzo per tenere in pista la costosissima auto d'epoca. Qui sotto il video onboard, che mostra con quanta perizia abbia agito sul volante.

Tom Kristensen, take a bow! Unbelievable car control in the 1961 #Ferrari 250 GT SWB. How on earth he's not lost this in these soaking wet conditions, we'll never know. That's probably why he's a 9-time Le Mans winner. #GoodwoodRevival pic.twitter.com/e6Ge14Z3gH — Goodwood Revival (@goodwoodrevival) September 6, 2024

IL PASSO DEL CAMPIONE Kristensen, classe 1967, si è ritirato dalle corse a tempo pieno dopo la stagione 2014, ma i riflessi del campione e certi automatismi non si dimenticano. Dal video onboard si apprezzano tante cose, dal basso regime a cui tiene il motore alla guida in frequente sovrasterzo. Dal secondo video qui sotto, che mostra l'auto dall'esterno, si vede invece quanto la guida del pilota danese rimanga pulita e fluida, precisa nelle traiettorie nonostante il recupero.

9-time Le Mans winner Tom Kristensen takes the beautiful Ferrari 250 SWB for a slide around the #GoodwoodRevival circuit. An incredible combination. Chef's kiss. pic.twitter.com/tw3A73fG9g — Goodwood FOS (@fosgoodwood) September 6, 2024

QUANTO POTEVA COSTARE Certo un errore in quelle condizioni sarebbe potuto costare caro, visto che una Ferrari 250 GT SWB del 1961 come quella che Kristensen guida alla Goodwood Revival è stata recentemente messa in vendita in Italia per quasi 6,6 milioni di euro. Del resto non è raro vedere auto storiche dal valore inestimabile darsi battaglia senza esclusione di colpi nella gara inglese, che si svolge dal 1998 proprio per celebrare le auto che gareggiavano su quel circuito dal 1948 al 1966.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/09/2024