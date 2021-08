1/4 DI MIGLIO ELETTRIZZANTE Il mondo dell’auto è in fermento, la rivoluzione elettrica sta letteralmente trasformando il modo di concepire la mobilità. Una mutazione che sta ridefinendo radicalmente anche il concetto di sportività come inteso finora. Ed ecco dunque che il celebre canale YouTube CarWow ci propone un’insolita - quanto elettrizzante - drag race sul quarto di miglio, che vede protagoniste auto a batterie ad alte prestazioni. A contendersi lo scettro di regina dello sprint: Audi e-tron GT, Mercedes-Benz EQS 450+, Porsche Taycan 4S e Tesla Model S P100D.

MODELLI A CONFRONTO Le auto della sfida - seppur altamente performanti - hanno caratteristiche e specifiche molto differenti fra loro. Tutte le EV, ad eccezione di Mercedes-Benz EQS 450+ sono infatti a trazione integrale. La berlina lusso della Stella può contare esclusivamente su un motore elettrico da 333 CV e 568 Nm posizionato sull’asse posteriore. Una condizione che mette la full-electric di Stoccarda in svantaggio rispetto alle altre rivali AWD (attualmente, nel Regno Unito, EQS viene proposta solo in versione single motor). Più simili Porsche e Audi: entrambe le sportive nascono sulla piattaforma J1 e posso contare rispettivamente su specifiche davvero sensazionali: 571 CV con overboost e Launch Control e 640 Nm per la Taycan 4S, 530 CV e 630 Nm di coppia invece per la supercar EV dei Quattro Anelli (qui la prova di Audi RS e-tron GT). L’ultima delle sfidanti è Tesla Model S P100D. La berlina californiana sfrutta la potenza di due propulsori per ogni asse, con una potenza combinata di ben 680 CV e 950 Nm di coppia. Non c’è dubbio, sulla carta, i numeri la danno vincente!

CHE VINCA IL MIGLIORE La sfida orchestrata da Carwow si compone di quattro manche: scatto da fermo sul quarto di miglio (402,335 metri), partenza con ripresa da 50 km/h e successivamente da 80 km/h. A chiudere la prova, il test di frenata, da 113 orari fino all’arresto completo del veicolo. Non vi nascondo che il risultato finale è a dir poco sorprendente. Mettete da parte i pronostici, qui solo l’asfalto dispensa sentenze! Cliccate sul video qui sopra per scoprire quale di queste quattro sportive EV uscirà a testa alta da questa insolita elettro-competizione. Il gioiellino di Elon Musk terrà ancora testa a rivali sempre più agguerrite e furenti? La risposta la trovate proprio qui sopra.