Con quale auto usata va in ufficio Max Verstappen? Video

È attivo il conto alla rovescia verso la prima gara della stagione 2022 di Formula 1: ogni squadra sta facendo il suo dovere per suscitare l'interesse dei fan. Al team Red Bull, emanazione di una compagnia che di attività promozionali se ne intende, è venuto in mente questo breve video. Che ha ovviamente per protagonista Max Verstappen e una monoposto Red Bull. Ma non quella odierna, bensì la RB7, vincitrice del campionato 2011. Nè Max la guida in pista, bensì attraverso il Red Bull Technology Campus di Milton Keynes, in UK. Per le riprese, opportunamente sgomberato di tutti i veicoli in sosta...

AMARCORD Interessante notare, quando la RB7 ex Sebastian Vettel e Mark Webber raggiunge nell'hangar la sua pronipote attuale, quanto in 10 anni le vetture siano cresciute come dimensioni. Per non parlare del sound del V8, una melodia da conservare nella custodia dei classici. Come puoi immaginare, non è esattamente così, tra apparizioni a sorpresa e burn out per deliziare i dipendenti della società, che si svolge la giornata tipo di Mad Max o di qualsiasi altro pilota del Circus. Ma se le acrobazie servivano a sprigionare un po' di sana adrenalina prima del semaforo verde, l'obiettivo è stato ampiamente raggiunto.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/03/2022