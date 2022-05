Perché frenare col sinistro e scalare senza frizione? Il video lo spiega

Sogno proibito degli Italiani, visto che per ora non è previsto il suo arrivo nel Belpaese, la Toyota GR Corolla è la sorella ''brutta sporca e cattiva'' delle angeliche ibride che troviamo a listino. Trazione integrale, cambio manuale con funzione rev-matching e un tre cilindri turbo da 1,6 litri tu capace di 300 cavalli. Nel video che vedete qui sotto il campione di Formula Drift Ken Gushi l'adopera per impartirci alcune brevi lezioni di guida, mettendo a confronto le tecniche da adottare sull'asfalto con quelle per lo sterrato. E non manca di mostrare qualche sano traverso.

Ken Gushi guida la Toyota GR Corolla sullo sterrato

UN TRUCCO DA VERI ''PRO'' L'inizio e la fine del video sono i momenti più spettacolari, ma forse il più interessante per gli amanti della bella guida è quello in cui Ken spiega come, quando e perché è opportuno frenare con il piede sinistro e adoperare il cambio senza usare la frizione: un trucco particolarmente utile, a suo dire, sulle auto a trazione anteriore, per favorire l'ingresso curva in derapage. La spiegazione la trovate al minuto 5'28''.

OLTRE IL PUNTA-TACCO La premessa a tutto ciò è imparare a sincronizzare il regime del motore durante le scalate tramite la manovra del punta-tacco. Quando ci si è impadroniti della necessaria sensibilità, si può procedere alle scalate togliendo la marcia nell'attimo in cui si rilascia il pedale del gas, e riaccelerare per agevolare l'inserimento del rapporto inferiore. Intanto si preme il freno con il piede sinistro per continuare la decelerazione.

Il pilota Ken Gushi frena con il piede sinistro sulla Toyota GR Corolla

NON PROVATECI A CASA! A quel punto, con un piede sul gas e l'altro sul freno, nelle auto a trazione anteriore su sterrato si bloccano le ruote dietro, ma non quelle davanti per via della spinta del motore, ed è più facile intraversare l'auto. Il vantaggio, dice Ken, è di mezzo secondo a ogni staccata. Ma occhio alle grattate, perché è vero che il fondo scivoloso rende gli errori un pochino meno devastanti per la meccanica, ma demolire il cambio è comunque un attimo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/05/2022