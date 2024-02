Furgone Amazon tranciato in due dal treno: il video dall'abitacolo fa paura

Non capita tutti i giorni di vedere in diretta un incidente tra veicoli – per fortuna diremmo – ma se capita, le immagini (dal vero o attraverso video o fotografie) sono impressionanti nella loro drammaticità. Oggi, però, vi mostriamo una clip che non può lasciare indifferente nessuno per la sua incredibile dinamica e per la sua spettacolarità. Attenzione, quest’ultimo termine lo usiamo solo perché nessuno si è fatto male seriamente nonostante quanto accaduto. Ma veniamo ai fatti. In questi giorni sono emerse nuove riprese video di un terrificante incidente, che negli Stati Uniti ha portato un treno della compagnia Amtrak a tranciare in due un furgone di Amazon, lasciando miracolosamente illeso il conducente. Nonostante l'evento sia accaduto nel 2021, questa è la prima volta che le immagini dall'interno della cabina del furgone sono state condivise affinché il pubblico potesse vederle. E fanno davvero impressione, eccole

UN IMPATTO SPAVENTOSO Il devastante (per il furgone) impatto è avvenuto nella cittadina di Ixonia, Wisconsin, vicino a Milwaukee, e l'autista (che è miracolosamente sopravvissuto solo con lievi ferite) si chiama Alexander Evans. Come avete visto nel video della dashcam, la strada che si avvicina ai binari della ferrovia corre parallela a questi prima di curvare a sinistra sopra un passaggio privo di segnali, luci o barriere. Si può vedere l’autista guardare oltre la sua spalla sinistra nel video portato alla ribalta da canale TMZ, ma non riesce a notare il treno in avvicinamento prima di attraversare i binari. Il conducente del furgone, dopo l’incidente del 2021, ha rivelato di essere sordo dall’orecchio sinistro, il che può spiegare il fatto che non abbia sentito arrivare il treno. “Ho percepito come un lungo segnale acustico – era il clacson del treno – e ho schiacciato sull'acceleratore, per provare ad allontanarmi, ma non sapevo fino a che punto ci sarei riuscito”, ha dichiarato Evans all’epoca.

Incidente furgone Amazon e treno: l'autista durante la manovra prima dell'impattoQUEL TANTO CHE BASTA PER SALVARSI Fortunatamente si è spostato abbastanza da portare i sedili anteriori fuori dai binari. Sfortunatamente, il resto del veicolo non ce l'ha fatta ed è stato investito dal treno. Come avete visto nel video di TMZ, la collisione sradica del tutto la parte posteriore del furgone Amazon, lasciando il guidatore seduto a pochi centimetri dal treno che stava ancora sfrecciando. Alla domanda su cosa ha provato durante l’incidente, il malcapitato ha detto: “Solo aria e pressione. Ho sentito gli airbag. Non sapevo cosa provare, ad essere onesto”. Infine, ha ammesso che non poteva credere di essere sopravvissuto. Infatti, anche se il treno sta fischiando dietro di lui nel video, potete vedere Evans scuotere la testa incredulo. Come definire il povero fattorino di Amazon? Miracolato? Secondo noi si e pensiamo che sia andato ad accendere un bel cero in chiesa dopo quanto accaduto. Sempre che sia credente…

Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/02/2024