Amazon investe un miliardo ed espande la flotta elettrica in Europa

CONSEGNE A ZERO EMISSIONI Amazon ha appena annunciato che investirà più di un miliardo di euro (oggi circa 970 milioni di dollari) nella sua flotta di veicoli europei. Al centro dell'investimento ci sarà l'incremento del numero di furgoni e camion elettrici per le consegne. Con questa operazione, la società americana triplicherà le dimensioni della sua flotta di veicoli a batterie operativi nel Vecchio Continente e che attualmente ammonta a 3.000 unità. Entro il 2025, la società americana prevede di avere più di 10.000 BEV in circolazione, riferisce Reuters. Oltre ai furgoni elettrici per le consegne dell'ultimo chilometro, Amazon prevede di acquistare più di 1.500 camion per le spedizioni a medio raggio agli hub di confezionamento. Detto ciò, sappiamo che Mercedes ha investito molto per portare camion elettrici più grandi sulle strade europee e ha collaborato con Amazon per collaudarli su strade pubbliche. Oltre ai veicoli a zero emissioni, il colosso di Jeff Bezos investirà nell'installazione di caricabatterie nelle sue strutture in tutta Europa, ma raddoppierà anche la sua rete europea di hub di “micro-mobilità” che attualmente si trovano in venti città in tutto il continente.

Investimento Amazon in Europa: un miliardo di euro per espandere la flotta BEVINVESTIMENTO SPALMATO IN CINQUE ANNI Il miliardo di euro che Amazon ha pianificato per questa espansione territoriale sarà speso nei prossimi cinque anni e accelererà la sua corsa per diventare un'azienda a zero emissioni di carbonio. La società afferma di voler anche stimolare l'innovazione nel settore dei trasporti. Oltre a questi obiettivi, Amazon potrebbe essere stata incoraggiata dalla recente decisione dell'Unione Europea di eliminare gradualmente i veicoli a combustione interna entro il 2035. Il blocco consentirà solo la vendita di veicoli a emissioni zero entro quell’anno e ha imposto che il 50% di tutti i nuovi furgoni venduti nel 2030 siano a zero emissioni. Ricordiamo che in America Amazon ha stretto una partnership con Rivian, per la realizzazione di un veicolo per le consegne completamente elettrico. Sebbene non sia chiaro se Amazon utilizzerà quegli stessi veicoli come parte di questo annuncio, Rivian ha recentemente accettato di creare una collaborazione con Mercedes per iniziare a costruire furgoni a batterie in Europa.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/10/2022