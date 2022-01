Il 4x4 diventa una casa per l'avventura grazie al rimorchio arredato (video)

UN MINI APPARTAMENTO SU RUOTE Non di rado capita di incrociare su strada modelli di fuoristrada “camperizzati” cioè con il posteriore adattato a zona abitabile; magari li avrete visti vicino a un campeggio al mare o in montagna. Dai pick-up come Toyota Hilux, Nissan Navara, Land Rover Defender, fino ai lussuosi Mercedes Classe G, sono un esempio di veicoli per il turismo itinerante, che piace sempre di più agli appassionati del genere. Niente ingombri da camion, ma dimensioni più compatte, che con qualche sacrificio a livello di comfort assicurano più agilità in movimento ma anche in una piazzola di sosta, senza rinunciare al sapore dell’avventura. Ma oggi, se desiderate un sistema da campeggio che non sia fissato in modo permanente alla carrozzeria, c’è un piccolo costruttore tedesco, ICC Off Road, che sta sviluppando qualcosa di nuovo. Si tratta di un concept chiamato FlexCamp, che è stato presentato per la prima volta circa un anno e mezzo fa offrendo un’alternativa versatile da agganciare al retro del pick up e dei SUV. Dopo un momento di stand-by, il costruttore ha confermato che la fase di sviluppo proseguirà nel 2022 per lanciare il prodotto alla fine dell’anno.

ICC Off Road FlexCamp: il concept di rimorchio che diventa monolocale per il turismo itineranteUN CONFORTEVOLE MONOLOCALE SEMOVENTE Quindi, cosa possiamo aspettarci da questo pezzo unico per i campeggiatori incalliti? Secondo ICC OFF ROAD, il rimorchio fuoristrada vanta un peso totale consentito di poco meno di 1.814 kg con una capacità di carico di 350 kg. In modalità fuoristrada, lo spazio abitativo misura 444 cm di lunghezza, 333 cm di larghezza e 305 cm di altezza con una luce a terra di 33 cm vicino allo snodo e 41 cm al centro. Sarebbe divertente vedere un Classe G o un Defender portarsi in giro la casetta al traino, ma una volta messa in opera, i campeggiatori godrebbero di tutti i comfort di cui possono aver bisogno nei grandi spazi aperti. In questo video capiamo meglio la versatilità del sistema FlexCamp, guardiamolo insieme.

LA DISTRIBUZIONE DEGLI INTERNI È OTTIMALE Le caratteristiche principali ci regalano due letti, un tavolo allungabile, una cucina che può essere utilizzata sia all'interno sia all'esterno, quattro cassetti che possono essere estratti verso l'interno e caricati dall'esterno per una maggiore comodità, un gabinetto chimico e due ulteriori ripostigli. Per un pasto cucinato come a casa mentre vi godete la vita all’aria aperta in campeggio nella foresta, il rimorchio fuoristrada può ospitare anche un piano cottura a doppio fuoco con due serbatoi in alluminio da 5,9 kg. Il comfort è garantito anche da un erogatori di acqua calda che possono essere alimentati a gas o elettricità. La riserva di acqua dolce è assicurata da un serbatoio da 76 litri e può essere inviato a una piccola doccia interna al rimorchio, perfetta per tutti quelli che vogliono rimanere belli freschi e puliti dopo un'escursione. Il pacchetto servizi è completato da prese di alimentazione a 230V, 12V e USB per tenere in carica sotto controllo smartphone, tablet o laptop. Infine, troviamo un pacco batteria agli ioni di litio da 160Ah, un frigorifero, un congelatore e un sistema di illuminazione esterna. Invece, l’aria condizionata è un optional. Per mantenere attivi tutti questi strumenti occorre una riserva di energia elevata, a maggior ragione quando il sole tramonta. Per questo, la batteria principale può essere supportata da un pacchetto di pannelli fotovoltaici opzionale. Prezzo ed eventuale disponibilità anche in Italia non sono ancora stati comunicati. Amanti del turismo itinerante taglia XS (nelle misure) e taglia XL per il divertimento, stay tuned, che vi aggiorneremo in tempo reale.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/01/2022