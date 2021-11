Video: cent'anni di storia dell'auto in meno di 20 minuti

Un video da non perdere: The Changing Architecture of the Motor Car ripercorre in venti minuti i primi cento anni dell'automobile

Chi siamo? Dove andiamo? Ci sarà posto? Le grandi domande esistenziali - serie o facete - si applicano anche al mondo dell'auto, con l'elettrificazione di massa all'orizzonte. Per non perdere traccia delle origini, o per meglio interpretare i cambiamenti in atto, vi propongo un veloce ripasso dei primi 100 anni di storia dell'auto. The Changing Architecture of the Motor Car è un documentario degli anni 70 prodotto da General Motors: in soli 19 minuti ripercorre le principali evoluzioni dell'automobile nei primi decenni di vita. Qui sotto il video.

UN'EVOLUZIONE RAPIDISSIMA (A VOLTE) Attraverso una combinazione di fotografie, filmati d'epoca, modelli, animazioni e illustrazioni, il video documenta come in soli 22 anni si passi dalla Ford T del 1908, l'auto a cui si deve la motorizzazione di massa, alla lussuosa Cadillac V-16 del 1930. Il bello è che, nonostante sia General Motors a proporlo, il video comprende modelli di tutte le marche. Altre curiosità sulla storia dell'auto? Qui i 5 imbrogli più geniali del motorsport.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/11/2021