Passione automodelli RC? Che capolavoro questa Ferrari 250 GTO (video)

UNA LEGGENDA IN SCALA RIDOTTA Mettiamo insieme un marchio e un modello, roba da collezionismo per pochi eletti, sia chiaro: Ferrari, 250 GTO. Un pezzo di storia dell’automobilismo mondiale di tale rarità che le quotazioni raggiungono i milioni di euro. Ma di appassionati ce ne sono tantissimi, meno facoltosi, ma altrettanto amanti del Cavallino Rampante e dei suoi modelli storici. Se non siete Bill Gates o il Principe del Brunei, e amate le riproduzioni in scala, potete sempre fare come questo abilissimo artigiano giapponese, che si è costruito partendo da zero un modellino radiocomandato della leggendaria Ferrari. Avete bisogno di rilassarvi? Un ottimo modo è quello di guardare questo video, dove potete apprezzare tutti i passaggi necessari per costruire l’auto. Un lavoro certosino e di grandissima precisione, che porta a un risultato straordinario.

DETTAGLI FEDELI ALL’ORIGINALE Come avete visto, la costruzione inizia con il telaio dell'auto, che è stato costruito completamente a mano piegando e saldando insieme tubi di metallo. La struttura sarà in seguito il supporto sottostante per i pannelli della carrozzeria. Durante la lavorazione sono stati realizzati anche dei tubi di scarico, che emettono fumo finto. Una volta fatto ciò, è stato montato il telaio con l’albero di trasmissione i differenziali anteriore e posteriore e sospensioni funzionanti, anche se gli ammortizzatori per ogni ruota potrebbero sembrare un po' eccessivi per questo modello RC. Ad aumentare il realismo ci sono il finto carter motore, che copre il piccolo motorino elettrico, così come gli altoparlanti per emettere il rumore del motore stesso, visto che il ronzio della piccola unità elettrica non era verosimile.

Ferrari 250 GTO radiocomandata: una fase della lavorazione del modello in scalaDAI TUBI ALLA LAMIERA BATTUTA Ancora più impressionante del telaio, tuttavia, sono la carrozzeria e la sua lavorazione. Tutti i pannelli sono stati tagliati e battuti a mano, quindi saldati alla struttura in tubi per dare vita alle curve iconiche della 250 GTO. Una volta che le parti in lamiera sono state applicate, il nostro abile artigiano ha tagliato il metallo per creare le aperture per il cofano, il bagagliaio e il lunotto. Qualche altro punto di saldatura e una bella levigata e il lavoro è proseguito ricavando le prese d'aria, che sono state tagliate creando dei veri e propri canali, invece di semplici fori nella carrozzeria. Infine, utilizzando un metodo simile, sono stati aggiunti anche i fari e gli inserti della griglia.

Ferrari 250 GTO radiocomandata: un dettaglio del modello con dettagli di gande pregioVERNICIATURA CLASSICA Il passaggio successivo ha comportato la verniciatura dell'auto, che è iniziata con l'aggiunta di stucco per la carrozzeria per appianare ulteriormente eventuali imperfezioni. Una volta completato il fondo, la carrozzeria è stata verniciata nella più classica delle sfumature Rosso Corsa. Con il corpo auto tutto finito, sono stati aggiunti i dettagli. Ciò include le lampadine dei fari e dei fanali posteriori, i tergicristalli, i blocchi del cofano, le maniglie delle porte e persino uno sportello del carburante in miniatura che si apre effettivamente. Sono stati aggiunti anche i loghi Ferrari, così come le finiture cromate per le cornici dei finestrini e le coperture dei fari. Infine, sono state installate le luci ausiliarie e nella calandra è stato inserito un cavallino rampante. Il risultato finale è un modello in scala incredibilmente impressionante, fedele alla vera 250 GTO e dotato di cofano, bagagliaio e portiere apribili. Ha sospensioni funzionanti, luci funzionanti, rumore del motore e fumo di scarico, ed è anche a trazione posteriore, proprio come l'auto vera. Davvero un piccolo, grande capolavoro di artigianato.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/01/2023