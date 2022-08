Video: ma non bastava fare retromarcia?

Fare inversione sull'orlo di un baratro è la moda del momento: un video, un trucco per imitare la manovra e i motivi per non farlo

Strada strettissima, muro da una parte e precipizio dall'altra: il provetto automobilista, temerario del parcheggio impossibile, compie decine di manovre per effettuare un'inversione a U. Il video è ipnotico, con l'auto che si muove con precisione millimetrica per non finire nel burrone: un vero, rischiosissimo stunt quasi degno di Jessica Hawkins. Guardatelo che poi ne riparliamo.

UFFICIO COMPLICAZIONE AFFARI SEMPLICI Non è il primo video che vediamo su questo tema. Un dettaglio da non sottovalutare, se mai doveste trovarvi nella situazione del protagonista, è sapere da che parte è la trazione nella vostra auto: va da sé che le ruote di trazione vanno sempre tenute entrambe sulla strada e non lasciate penzolare oltre il ciglio della strada. Se così non fosse, l'auto rimarrebbe quasi certamente bloccata. Ma il consiglio, naturalmente, è di non avventurarsi in simili pazzie, anche perché più guardo il video e più mi convinco che Khaby Lame, il tiktoker più famoso al mondo, affronterebbe la medesima situazione facendo retromarcia, con la sua solita espressione ironica stampata in faccia. Tanto più che l'auto ne esce tutta ammaccata...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/08/2022