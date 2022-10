Ma che roba è? Siediti che te lo spiego... (e guarda il video)

Una sorta di limousine per Halloween? L'auto della Famiglia Addams? Il sequel di Christine la Macchina Infernale? Quella che vedete è una special su base Ford Mustang 2011 V8 5.0 firmata dallo specialista americano Zimmer, che l'ha battezzata Zimmer Golden Spirit Coupé. Un accrocco terrificante, ma di un certo fascino, che potete apprezzare (o disprezzare) anche nel video qui sotto...

UN PO' DI STORIA L'officina Zimmer è nata a New York nel 1978, per iniziativa di Paul Zimmer, e la prima auto con il suo nome veniva messa in produzione l'anno successivo in un piccolo negozio di automobili a Syracuse. La Golden Spirit con motore V8 sembrava esattamente come suggerisce il nome: aristocratica e squisita, ma nonostante acquirenti del calibro di Frank Sinatra, l'azienda non ha mai raggiunto il successo che desiderava e finì in bancarotta dopo un decennio di attività. Nel 1997 Shirley Zimmer, moglie di Paul, costituiva una nuova società e acquistava i diritti sul nome per fondare la Art Zimmer Neo-Classic Motor Car Company, ad oggi apparentemente scomparsa: un'altra casa automobilistica chiamata Zimmer, che ha come presidente un certo Eran Heyman, non avrebbe nulla a che fare con l'originale. Heyman avrebbe cercato di acquistare la Art Zimmer Neo-Classic Motor Car Company, ma l'accordo sarebbe fallito. Pare tuttavia che ad oggi Zimmer - quello vero - stia ancora effettuando le sue trasformazioni, anche se come e dove rimangono un mistero che... non abbiamo alcuna voglia di provare a svelare.

Zimmer Golden Spirit Coupé, il motore

LE CARATTERISTICHE L'auto che vedete nel video e nella fotogallery sarebbe uno dei soli cinque esemplari realizzati. Passata per le mani di quattro diversi proprietari negli ultimi 11 anni, mantiene i freni, il sistema di sospensioni con assale rigido posteriore e il cambio automatico a sei rapporti della Mustang di quinta generazione su cui si basa. E con essi anche il motore Ford Coyote V8 da 5,0 litri, quasi 420 CV e 530 Nm. Non le manca un differenziale autobloccante. Zimmer ha introdotto le cromature, gli enormi e sinuosi parafanghi, i finti tubi di scarico, un sistema audio Shaker, un nuovo rivestimento in pelle rossa per sedili, volante e pannelli porta e le due ruote di scorta applicate ai lati della carrozzeria. L'alloggiamento per la terza ruota di scorta sul cofano posteriore è in realtà finto e la ruota di scorta vera e propria è all'interno, sotto il piano di carico. La descrizione ufficiale non dice nulla a riguardo, ma pare evidente che anche la scocca è stata modificata, per allungare il passo. E non di poco! E come dimenticare la nuova calandra vagamente ispirata al Partenone (come sulle Rolls Royce d'antan) e il kitshissimo fregio con l'aquila dorata sul cofano?

Zimmer Golden Spirit Coupé, il fregio dell'aquila dorata sul cofano

QUANTO COSTA Piaccia o no, pare che la Zimmer Golden Spirit Coupe del 2011 basata su Ford Mustang GT costasse al pubblico la bellezza di 238.400 dollari. Quanto possa valere ora sarete voi a deciderlo, visto che l'esemplare nelle foto è in vendita all'asta online su Bring A Trailer. L'asta si chiude il 13 ottobre 2022 e al momento di scrivere le offerte sfiorano gli 11mila dollari: certamente nei prossimi giorni vedremo un rialzo delle quotazioni, ma l'auto è proposta senza prezzo di riserva, quindi viene ceduta a qualunque cifra, e pare impossibile che anche solo possa avvicinarsi al valore del nuovo. De gustibus non est disputandum, dicevano i latini: tutti i gusti sono gusti. Definirla bella, sinceramente, pare un azzardo, ma a questa special su base Mustang certo non mancano presenza, originalità e carisma. Chi volesse stupire a tutti i costi potrebbe aver trovato l'occasione che fa per lui.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/10/2022