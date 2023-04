Una lettera e un numero, negli Emirati Arabi la targa più costosa al mondo

Un record da lasciare a bocca aperta, ma non si tratta di imprese sportive o altro. E parlando di Emirati Arabi vi stiamo dando un bell’indizio sulla questione. Infatti, si tratta di un’asta dove è stata battuta una targa per automobili. Conosciamo tutti l’originalità (stravaganza?) dei ricchissimi emiri mediorientali e non è la prima volta che una targa “speciale” viene venduta a cifre da capogiro. Ma questa volta abbiamo raggiunto il top e il sigillo del Guinness World Records ne è la prova. La Emirates Auction Company ha, infatti, demolito il record precedente per la vendita della targa più costosa di sempre.

UNA LETTERA E UN NUMERO A PREZZI FOLLI Il raro oggetto in questione riporta semplicemente la scritta “P 7”, ed è stato venduto per l'incredibile cifra di 55 milioni di dirham degli Emirati Arabi Uniti (14,9 milioni di dollari al tasso di cambio attuale, più o meno 13,6 milioni di euro). In un tweet, Emirates Auction ha affermato che la vendita è entrata nel Guinness World Records, ma l'acquirente ha scelto di rimanere anonimo. Tuttavia, poiché la targa acquistata era a bordo di un veicolo del governo, potrebbe essere difficile mantenere l’anonimato per lungo tempo.

VEDI ANCHE

مزاد أنبل رقم الخيري الذي نظمته الإمارات للمزادات يسجل رقما قياسيا جديدا على مستوى العالم ويدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ببيعه رقم اللوحة p7، بـ55مليون درهم ليصبح بذلك أغلى رقم في العالم، والذي سيعود ريعه كاملا لدعم جهود حملة ''وقف المليار وجبة'' pic.twitter.com/8qi77HiKmG — Emirates Auction الامارات للمزادات (@emiratesauction) April 8, 2023

ASTA A SCOPO BENEFICO I proventi del lotto messo all’asta andranno a sostenere la campagna “1 Billion Meals Endowment”, che cerca di istituire il più grande fondo al mondo per aiuti alimentari sostenibili per il Ramadan. A causa del design delle targhe negli Emirati Arabi Uniti, la targa sembra avere solo il numero ''7''. Le targhe, che sembrano riportare una singola cifra, sono molto apprezzate per la loro semplicità e lo status che suggeriscono del proprietario. La targa ''D 5'', per esempio, è stata venduta per 33 milioni di dirham (8,9 milioni di dollari, 8,1 milioni di euro) negli Emirati Arabi Uniti nel 2016. Il suo acquirente, Balvinder Singh Sahni, ha detto a Bloomberg che “è sempre stato il mio sogno avere un singolo numero sulla targa”. Ha aggiunto che Dubai, dove ha lavorato, è una città di grande personalità e che “tutti vogliono mostrare il proprio status”. Intanto la targa “P 7” batte un record che resisteva ormai da quindici anni. Secondo il Guinness World Records, il primato precedente è stato stabilito nel 2008, sempre da Emirates Auction Company, quando un ignoto compratore ha pagato 52,2 milioni di dirham (14,2 milioni di dollari, 13 milioni di euro) per una targa che recava semplicemente il numero ''1''.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/04/2023