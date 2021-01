THE HOFF FA CONSEGNE A DOMICILIO Il valore stimato era tra 175.000 e 300.000 dollari, ma a 16 giorni dalla conclusione dell'asta online su Liveauctioneers.com, le puntate sono già schizzate a 450.000 dollari, pari a oltre 365.000 euro: oggetto del desiderio è l'esemplare di K.I.T.T., la Supercar della serie TV anni 80, appartenente a David Hasselhoff. L'attore, che successivamente ha impersonato il bagnino Mitch Buchannon nella serie Baywatch e avuto il ruolo di giudice nel programma America's Got Talent, ha promesso di provvedere personalmente alla consegna dell'auto nel caso il prezzo di aggiudicazione superi del 25 percento la riserva.

FULL OPTIONAL L'auto, ora conservata in Inghilterra, è una Pontiac Firebird Trans Am del 1982 modificata, con pesanti mascherature a caratterizzarne gli interni. Il tutto ricorrendo a evidenti scorciatoie in fatto di assemblaggi e finiture (come si vede dalle foto nella gallery), che nelle riprese televisive non si notavano. Tutta la plancia è stata arricchita di monitor, pulsanti, indicatori vari e si illumina come un albero di Natale. All'esterno, l'elemento più caratterizzante è l'iconica fila di led al centro del frontale, che nella serie TV rappresentavano l'occhio elettronico del computer di bordo.

LO STUNTMAN NEL SEDILE Nella serie, Knight Rider in lingua originale, la Knight Industries Two Thousand (K.I.T.T.) era un vero e proprio automa pensante, poteva ovviamente guidare da sola, poteva parlare ed era equipaggiata con una speciale funzione turbo-boost che le permetteva addirittura di saltare. Non mancavano dotazioni di difesa ispirate a quelle che il mitico Q installava sulle auto di James Bond, a partire dalla Aston Martin DB5 del primo agente 007. Nulla di tutto ciò funziona realmente e faceva sorridere, in alcune scene del telefilm, un guidatore in carne e ossa travestito da sedile mentre parcheggiava l'auto in favore di telecamera (andate al minuto 6'56'' del video qui sopra, tratto dal canale ufficiale della serie su YouTube, se volete vederlo).

PUNTATE FRAUDOLENTE L'asta termina il 23 gennaio 2021 e non è ancora il caso di farsi scoraggiare dalle offerte registrate finora. Pochi giorni fa la puntata massima aveva raggiunto i 975.000 euro - un'offerta rivelatasi poi fasulla - e nel tempo necessario alla stesura di questo articolo uno degli offerenti si è ritirato, facendo scendere il prezzo da battere da 475.000 agli attuali 450.000 dollari. Insomma è possibile che, avvicinandosi il termine, si verifichino ulteriori ribassi. Nel link riportato all'inizio dell'articolo è possibile iscriversi alle notifiche della casa d'aste, così da tener monitorata la situazione.