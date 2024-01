Vuoi un V8 dentro una BEV? Non si può, ma per il rombo c'è una soluzione... (video)

Udite, udite, è proprio il caso di dirlo… Se il ronzio artificiale della vostra BEV non vi da gusto (e ne avreste piena ragione) e i decibel che escono dalle… batterie fanno a malapena muovere il martelletto nelle vostre orecchie, oggi c’è una soluzione che metterà d’accordo tutti gli amanti del rombo di un motore (vero) V8. Gli specialisti americani di Borla hanno trovato la quadratura del cerchio per le elettriche moderne e cioè un dispositivo che simula il rumore di un muscoloso motore a scoppio. Ma andiamo con ordine.

Active Performance Sound System Borla: il montaggio dell'amplificatore sul SUVGLI ESPERTI YANKEE DEL SUONO Borla è un’azienda nata nel 1978 in Tennessee (USA), che si è specializzata nella realizzazione di impianti di scarico per veicoli di serie e racing ed è molto famosa al di là dell’Oceano. Un po’ come Akrapovic dalle nostre parti, se ci passate il paragone e sperando che nessuno si offenda per questo confronto. Ebbene, dopo oltre 45 anni di attività a stretto contatto con pistoni, alberi motore e tubi di scappamento per ogni tipo di veicolo americano, europeo o asiatico, Borla ha preso di petto la transizione elettrica e il timbro sonoro, seppure artificiale, sembra essere una nuova frontiera (un po’ controversa) nella modifica delle auto a batterie. In America, aziende come la Dodge lo vedono come un modo per dare più carattere ai veicoli elettrici, anche se il feedback non è stato sempre positivo da parte degli utenti. Tuttavia, Borla ha provato a sondare il terreno realizzando un sistema di scarico artificiale per uno dei SUV sportivi più conosciuti, la Ford Mustang Mach-E e il pubblico ha espresso la sua opinione. Prima, però, ascoltiamo il risultato sul SUV sportivo.

UN DISPOSITIVO SOFISTICATO ED EFFICACE Il ''sistema audio a prestazioni attive'' di Borla per la Mach-E è costituito da un altoparlante esterno nascosto sotto il paraurti posteriore (avete presente la nuova Abarth 500e?), che è collegato a un controller in abitacolo per modificare il volume e il profilo sonoro. La scelta include una varietà di motori V8, come i Coyote e Predator di Ford, lo Small Block da 6,2 litri di Chevrolet e il 392 Hemi di Dodge. Ma anche da un video di qualche tempo fa (2022) realizzata con il team Hoonigan del compianto Ken Block sembra che l’artificio sonoro sia molto efficace e funzionale.

COSA NE PENSANO GLI UTENTI Oggi, che è diventato disponibile dopo i numerosi collaudi, abbiamo ricavato dal web anche le impressioni dei primi clienti. Per esempio: ''L’ho appena messo sulla mia auto. Mi piace davvero, soprattutto per la possibilità di spegnerlo o abbassare il volume mentre sono in autostrada o su una lunga distanza'', ha scritto un utente di Reddit. E ancora: ''Una delle cose che mi piace è che ho il controllo completo sul tipo di suono e sul volume. Con la mia Saleen Mustang, i miei vicini saprebbero quando torno a casa la sera perché potrebbero sentire la mia macchina. Non con questo. Inoltre, non sono costretto ad avere sempre lo stesso suono'', ha detto un iscritto a MachEForum.com. In realtà, alcuni video condivisi sui social del V8 ''fake'', ci dimostrano che il suono è più metallico rispetto a un vero V8. Tuttavia, non è questo il motivo del feedback negativo, proveniente anche da altri proprietari di veicoli elettrici. ''Ho ricevuto risposte diverse dai miei amici. Alcuni capiscono, altri no”. “Mi piace perché il suono a bassa velocità tende ad essere ignorato dai pedoni'', hanno continuato. Ma un’opinione non del tutto lusinghiera arriva anche da altri: ''Senza offesa, ma penso che questo sia l'equivalente dell'inquinamento acustico di un’auto con motore tradizionale'', ha risposto un utente sul web, le cui dozzine di “like” mostrano quanto sia diffuso questo punto di vista. ''Sono assolutamente favorevole a farti esplodere i timpani con gli altoparlanti interni, ma non disturbare i tuoi vicini se c'è un'opzione. In che modo questo ti dà più divertimento?''.

Active Performance Sound System Borla: il controller montato in abitacoloOPINIONI CONTRASTANTI Insomma, sembra che questi scarichi falsi siano più che divisivi. Da un lato, ci sono persone che sono entusiaste di fare rumore, indipendentemente dal fatto che sia adatto all'auto da cui proviene, a maggior ragione se è una BEV. All'estremo opposto c'è un gruppo meno amante dei rumori artificiali, di quelli che sono diventati sempre più comuni nei veicoli moderni. Oggi, sono tanti i suoni di scarico simulati riprodotti in abitacolo, mentre alcuni hanno falsi suoni più potenti con altoparlanti esterni, come la BMW i8 o alcuni diesel Audi. Per loro, falsificare uno scarico è come installare il sibilo di una turbina o, più letteralmente, come far tuonare il sound di un V8 “fake” da un motore quattro cilindri. Se il conducente di un veicolo elettrico desidera ascoltare un V8, può semplicemente installare l'unità audio all'interno del proprio abitacolo. Ma chiaramente il punto è fare in modo che tutti gli altri sentano il rombo del motore che la loro auto non ha sotto il cofano.

Active Performance Sound System Borla: il kit ordinabile online al prezzo di circa 1.600 dollariOK, IL PREZZO E GIUSTO? Sembra che il team di Borla sia riuscito nell’intento, infatti il suo sistema di scarico artificiale è in vendita da qualche tempo a un prezzo di circa 1.600 dollari. Lo specialista americano può spedire in tutto il mondo i suoi prodotti e se guidate una bella elettrica, ma siete nostalgici dei rumori di una volta, potrebbe essere una buona occasione, qui c'è il link sul sito web per tutte le spiegazioni. Ma siamo sicuri che il gioco valga la candela?