LA SFIDA IMPOSSIBILE Soprattutto con l'avvento delle supercar elettriche come la nuova Tesla Roadster, capace di bruciare lo 0-100 km/h in 1,1 secondi, siamo abituati a drag race al fulmicotone. Dall'altra parte del Mondo arriva il video di una sfida che rompe completamente gli schemi, ma che - vi assicuro - non è meno appassionante. Uomo contro macchina, bici contro automobile, con un ciclista di nome Ashley Oldfield a dividersi la drag strip con la Bajaj Qute: che coi suoi 4.400 euro di listino è l'auto più economica venduta in Sudafrica. Come va a finire? Guardate il video qui sotto...

ATTENZIONE SPOILER Lo scontro è titanico: da un lato un quadriciclo da 450 kg con un monocilindrico di 216 cc, capace di erogare poco meno di 11 CV e di raggiungere i 70 km/h; dall'altra un atleta accreditato di poco più di un cavallo e mezzo di potenza, ma forte di un rapporto peso/potenza più favorevole in sella alla sua bici da corsa Bianchi. Due le manche, con la prima che si svolge a pieno carico, cioè con 4 persone a bordo dell'auto. E Ashley che, in caso di rimanesse dietro alla partenza, medita un vietatissimo cambio di corsia per sfruttare la scia dell'auto fino al traguardo. La seconda manche vede l'auto partire con il solo conducente a bordo. Ed è qui che la gara entra nel vivo. Volete vedere un'altra sfida impossibile? Qui il video della drag race tra la Ferrari SF90 Stradale e la Fiat Panda 4x4... sulla neve!