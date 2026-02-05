Sembra una 911 d'epoca, ma è (quasi) tutta di carbonio: la RUF Tribute in video

Aria, benzina e mani sul cambio. No, non è un tuffo nel passato, ma il modo in cui RUF ha deciso di celebrare i 60 anni della Porsche 911. Si chiama RUF Tribute e già dal nome dichiara le sue intenzioni: rendere omaggio all’epoca d’oro delle 911 raffreddate ad aria, ma con una tecnologia che guarda dritta al futuro.

Sotto il cofano posteriore pulsa infatti un sei cilindri boxer 3.6 biturbo raffreddato ad aria, completamente sviluppato in casa RUF. I numeri parlano chiaro: circa 550 CV e 750 Nm di coppia, scaricati rigorosamente sulle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a 7 rapporti. Una scelta controcorrente, ma perfettamente coerente con lo spirito dell’auto: qui il coinvolgimento del pilota viene prima di tutto.

RUF Tribute, il motore

La vera sorpresa, però, è nascosta sotto la pelle. La RUF Tribute nasce su un monoscocca in fibra di carbonio progettata e costruita internamente, una soluzione da supercar moderna che consente di contenere il peso attorno ai 1.300 kg. A completare il pacchetto c’è una gabbia di sicurezza integrata in acciaio, che contribuisce sia alla protezione del guidatore sia alla rigidità strutturale.

Anche la meccanica racconta una storia interessante. Per riuscire a omologare un motore raffreddato ad aria da 550 CV, RUF ha adottato una soluzione tecnica poco comune: una testata a tre valvole per cilindro, che garantisce una gestione termica più efficace rispetto agli schemi tradizionali. Una scelta ingegneristica raffinata, figlia di esperienza e test approfonditi.

Il telaio non è da meno. La sospensione a doppi triangoli con push-rod, visibile nella zona posteriore, richiama direttamente il mondo delle monoposto: un sistema da vera Formula 1 pensato per massimizzare precisione e risposta dinamica, soprattutto nella guida più impegnata.

Infine, la personalizzazione. Ogni RUF Tribute è costruita su misura per il cliente, con oltre 300.000 combinazioni di colore disponibili e interni configurabili nei minimi dettagli. Ma basta sollevare i tappetini dell’abitacolo per riscopre il carbonio a vista della monoscocca: un promemoria costante di quanto questa 911 “alternativa” sia speciale.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 05/02/2026