"Everything-by-wire": in video, il primo truck senza giunti meccanici

Steer-by-wire, brake-by-wire, drive-by-wire: per REE P7-C, il camion "via cavo", arriva l'omologazione per uso su strada. Come funziona

All'apparenza, un camion come tanti altri. Appunto, solo all'apparenza. Perché la specialità del Ree P7-C, oltre alla propulsione full electric, è la sua capacità di funzionare senza alcun collegamento di tipo meccanico tra autista, motore e telaio. Sterzo, freni, guida: Ree P7-C il primo veicolo di questo mondo in cui tutto è ''via cavo'', massima espressione di quella tecnologia, sintetizzata dalla formula everything-by-wire (o x-by-wire), che un giorno, forse, si diffonderà anche in campo auto. Ree P7-C ha appena ricevuto l’approvazione dalle autorità USA per l’impiego sulle strade. Un video dell'azienda con sede in Israele celebra il traguardo.

L'ARMA SEGRETA Ree P7-C è un truck con i superpoteri grazie alla tecnologia REEcorner, uno speciale sistema brevettato che consolida i componenti essenziali del veicolo (sterzo, impianto freni, sospensioni, gruppo propulsore e controlli elettronici) in un unico modulo compatto, posizionato tra il telaio e ciascuna ruota. Ciascuno dei quattro moduli indipendenti, uno ad ogni angolo, è gestito dalla propria centralina di controllo elettronico (ECU), mentre un'ECU centrale REEcenter gestisce tutte le funzioni a livello di angolo. I vantaggi? La soluzione everything-by-wire by Ree Automotive pare consenta ai veicoli commerciali di ottenere una manovrabilità superiore, uno spazio interno più ampio, un'ergonomia migliorata (perché facilitata dalla ridotta altezza del gradino della cabina di guida), inoltre anche un programma di manutenzione semplificato. Con molteplici ridondanze hardware e software, Ree sostiene infine che il suo camion, nonostante la mancanza di collegamenti fisici ai controlli, offra un alto livello di sicurezza. Una illustrazione tecnica della tecnologia REEcorner la condivide Peter Dow, vice capo ingegnere Ree, in un video ad hoc.

LA SVOLTA? Sicurezza, comfort e feeling di guida, ma non è finita qui. Ree ritiene anche che il protocollo di aggiornamenti via etere del sistema renderà il suo truck a prova di futuro, proteggendone - persino migliorandone - il valore residuo. Attualmente è in corso la consegna di versioni dimostrative del P7-C ai rivenditori, in modo che possano mostrarlo ai potenziali clienti e convincerli dei suoi vantaggi. ''Credo che il nostro REEcorner sia un vero punto di svolta: le flotte vorranno acquistare i nostri veicoli e gli autisti adoreranno guidarli'', afferma orgoglioso Daniel Barel, ad di Ree Automotive. Già, chissà che effetto fa guidare un camion ''elettronico''.

REEcorner: per muove il camion senza alcun collegamento di tipo meccanico

FISCAL FRIENDLY Negli Stati Uniti, a rendere attraente la tecnologia “all-by-wire” di Ree sono infine anche i vantaggi fiscali. P7-C avrebbe diritto a crediti d'imposta fino a 40.000 dollari grazie alle leggi federali sui veicoli commerciali puliti. In combinazione con i crediti statali, la società ritiene che alcuni clienti potrebbero ottenere incentivi fino a 100.000 dollari per veicolo, a seconda della loro ubicazione. A proposito: il prezzo? Non pervenuto, sospettiamo tuttavia sia assai più alto di un camion ''vecchia maniera''.

Ree P7-C, un nuovo camion fa invecchiare tutti gli altri camion