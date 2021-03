EPPUR SI MUOVE Non è dato sapere se anche lui avrà un Ludicrous Mode per bruciare i rivali al semaforo, fatto sta che il tanto atteso camion di Tesla, dopo i collaudi al gelo dell'Alaska, sfreccia a tutto... gas anche in pista, come si può vedere nel video qui sotto, condiviso su Twitter dalla Casa americana. Teatro del test è il circuito di prova dell'azienda, dove il Tesla Semi Truck corre in silenzio per affrontare una curva sopraelevata.

Semi on the track pic.twitter.com/0QCTYGbLJv — Tesla (@Tesla) March 14, 2021

SFIDA AI DIESEL Quando fu annunciato per la prima volta, Elon Musk affermò che il Tesla Semi avrebbe avuto un'autonomia di 500 miglia (804 km) in condizioni autostradali, con un carico di 80.000 libbre (oltre 36 tonnellate) a rimorchio. Sempre a pieno carico, Tesla Semi dovrebbe essere in grado di raggiungere 60 mph, pari a 96 km/h, in 20 secondi e superare pendenze del 5% a una velocità costante di 65 mph (105 km/h). La sfida è lanciata alle tradizionali motrici diesel, limitate in questa prova a 45 mph (72 km/h).

NUOVA BATTERIA Nel frattempo, il progresso non si è fermato per nessuno e all'inizio del 2020 Elon Musk aveva affermato che l'autonomia del Tesla Semi sarebbe stata maggiore di quanto inizialmente dichiarato, attestandosi a 600 miglia (965 km). Secondo alcuni rumors, il prototipo che vedete nel video adotterebbe già le nuove batterie da 4.680 celle che consentirebbero l'autonomia aumentata.

CONSEGNE ENTRO FINE ANNO? Annunciato nel novembre 2017 e previsto per il lancio nel 2019, le consegne del camion elettrico sono state ripetutamente rimandate. Ora pare che i clienti potranno averlo verso la fine di quest'anno: una notizia da prendere con le dovute cautele, visti i pregressi e il perdurare della pandemia.