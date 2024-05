Quella volta che un distributore di benzina fu salvato da un'elettrica

In seguito a blackout causa tornado, in Texas una intera stazione di servizio viene alimentata dalla batteria di un Cybertruck. Sarà vero?

Nemiche per la pelle, pronte a tutto pur di prevalere e accelerare l'estinzione dell'acerrima rivale. Salvo per quei teneri episodi in cui l'una dimostra, verso l'altra, sorprendente solidarietà. La storia è commovente e chi mastica un po' di inglese la trova riassunta nel testo della foto di copertina. Succede che, dopo che un potente tornado causa gravi interruzioni di elettricità nella città di Houston, Texas, una stazione di rifornimento di benzina torna a funzionare grazie al ''sacrificio'' di un Cybertruck Tesla. L'auto elettrica che cede la propria energia vitale all'auto con motore termico. Acerrime rivali, termiche ed elettriche. Di fronte agli eventi atmosferici, però, si è tutti uguali e ci si dà una mano. È il trionfo del più sano spirito sportivo. Terminata l'emergenza, si torna a scontrarsi.

🤯 Cybertruck powering a gas station in Houston after the tornnado 🔋⚡️



📹 by TikTok u/misssbaaah pic.twitter.com/NhG4gzagNN — S.E. Robinson, Jr. (@SERobinsonJr) May 18, 2024



FAKE? Gran parte degli utenti che commentano il video sul social X (di proprietà di Elon Musk) mostrano scetticismo, circa la capacità del Cybertruck di alimentare una intera stazione di servizio, negozi compresi. La maggior parte di loro pensa che sia solo una trovata pubblicitaria. Tuttavia, Tesla assicura di non avere nulla a che fare con la clip: fino a prova contraria, è andata proprio così.

''Gas station'' fuori uso: torna la corrente grazie a un Cybertruck (Foto: X/@SERobinsonJr)

VEHICLE-TO-GRID Alcuni commenti mettono in dubbio soprattutto la capacità del pickup Tesla di distribuire energia a lungo, sostenendo che la batteria si esaurirebbe in pochi minuti. Il Cybertruck è dotato di PowerShare, una funzionalità che fornisce alimentazione fino a 20A tramite due prese da 120V e fino a 40A tramite una presa da 240V. Tutti e tre si trovano nel pianale di carico e possono fornire fino a 9,6 kW di potenza. Tesla sostiene inoltre che il Cybertruck può offrire energia di riserva a una famiglia fino a 11,5 kW per un massimo di tre giorni, purché il consumo di energia non superi i 30 kWh al giorno. Il proprietario stesso del Cybertruck ''supereroe'' afferma che il suo veicolo è in grado di fornire energia a tutta la sua casa, compresa l'aria condizionata in ogni stanza. Si accettano commenti (anche testimonianze, se ci sono), a noi comunque ''piace'' credere che quella in Texas sia una storia vera.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/05/2024