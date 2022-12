Peugeot Inception, video teaser della concept prima del reveal

Non la solita auto elettrica. Con Peugeot Inception, il Leone intende imprimere al percorso verso un nuovo paradigma di automobilismo il classico cambio di passo. Intende farlo, soprattutto, sotto tanti aspetti. Nel linguaggio esterno, nel design interno, infine soprattutto in chiave tecnologica. Appuntamento al prossimo 5 gennaio al CES Las Vegas. Dopo i primissimi teaser, ecco un video che alza alteriormente la temperatura.

FONDAZIONE Le forme e le caratteristiche elettromeccaniche di Inception Concept sono ancora in larga parte avvolte dal mistero. Sono mesi, tuttavia, che Peugeot torna periodicamente in argomento Inception, a testimonianza del carico di innovazione che il prodotto, o meglio il manifesto concettuale (che non dovrebbe concretizzarsi in un modello di serie, nemmeno in futuro, ma solo tracciare la strada), porta con sè. Lo stile esterno e interno, per la prima volta, sarà espressamente a misura di veicolo 100% elettrico, liberandosi una volta per tutte dall'eredità dei veicoli a motore termico. Come la rivoluzione si traduca in termini di stile e funzionalità, non è ancora del tutto chiaro. Si procede per assaggi.

LUCE SUL FUTURO Le sfuggenti immagini che scorrono all'interno della rapida video anteprima lasciano intravedere una calandra punteggiata di luci dinamiche, un display di bordo interattivo, dalla grafica totalmente diversa da quella sin qui adottata da modelli Peugeot e dalla superficie apparentemente molto superiore, inoltre alcuni accessori interni dal design originale e dalla manifattura di qualità decisamente elevata, vedi lo stemma del Leone in rilievo, dalla funzione ancora ignota. Dopo Capodanno, di Peugeot Inception Concept ogni particolare acquisterà un significato.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/12/2022