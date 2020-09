L'APPUNTAMENTO Del nuovo mini SUV Opel Mokka sappiamo già quasi tutto: dal design agli interni, fino alle motorizzazioni. Quello che non conosciamo sono i prezzi e non abbiamo ancora avuto modo di vederla dal vivo. Martedì 22 settembre 2020 è il giorno della world premiere, che verrà trasmessa in diretta video alle 13:00 da Russelheim e che potrete guardare in live streaming con noi, cliccando nel riquadro qui sotto...

VIA AGLI ORDINI Nel corso della presentazione in diretta video, l'Amministratore Delegato di Opel, Michael Lohscheller, e il suo team di esperti presenteranno Opel Mokka in dettaglio, svelando i prezzi delle versioni a benzina, Diesel e della Opel Mokka-e elettrica. Già da domani si apriranno poi le ordinazioni per la nuova auto, anche nella versione a batterie. Siete curiosi? Tornate a trovarci alle 13:00!