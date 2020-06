UN NUOVO DISPLAY Prosegue lo striptease di nuova Opel Mokka, il Suv che condividerà con Corsa la piattaforma modulare PSA, e che al debutto (presumibilmente tra settembre e ottobre, almeno in forma statica) porterà con sé anche nuove soluzioni interne. Proprio Mokka 2020 è il modello al quale Opel affida il compito di lanciare il nuovo cockpit digitale Pure Panel, cruscotto virtuale ad altissima tecnologia. In copertina, il primo schizzo.

PURE PANEL La struttura di Opel Pure Panel, coi suoi schermi allungati, è tesa a rendere i pulsanti quasi un accessorio superfluo. Fornisce le più recenti tecnologie digitali e le informazioni più importanti per il conducente, come ad esempio la gestione dell'energia immagazzinata nella batteria (nel caso di Opel Mokka elettrica), senza alcun fastidioso stimolo visivo. In sostanza il nuovo cockipit vuole offrire, attraverso un numero minimo di pulsanti e controlli, il giusto equilibrio tra digitalizzazione e funzionamento puramente intuitivo, senza la necessità di navigare nei sottomenù.

INFORMAZIONI ''PULITE'' In merito al nuovo cockpit, così si esprime il vice presidente Opel Design Mark Adams: “Con nuova Mokka e il nuovo Opel Pure Panel, coi suoi display di grandi dimensioni, perfettamente integrati in un formato orizzontale, intendiamo eliminare il maggior numero di controlli fisici, e restituire al conducente informazioni digitali il più possibile chiare e pulite'' La produzione di Opel Mokka è attesa per fine anno, con le prime consegne ad inizio 2021.