Michele Perrino Pubblicato il 09/03/2020 ore 13:40

CAMBIA TUTTO? Dopo la nuova Corsa (qui la prova della compatta) in casa Opel è la volta di Mokka. Il crossover tedesco è stato avvistato, ben camuffato, in fase di test su un lago ghiacciato in Svezia. La Mokka, che si baserà sulla piattaforma PSA EMP1 condivisa con Corsa, Peugeot 208 di seconda generazione e DS3 Crossback, appare completamente rinnovato nell'estetica. Cosa ci sarà da aspettarsi, invece, nella sostanza?

BENZINA, DIESEL ED ELETTRICO Esteticamente la nuova Mokka non assomiglia granché alla precedente versione: i gruppi ottici ricordano anzi la nuova piccola di Casa, la Corsa. E c'è da scommettere che la somiglianza vada oltre mere questioni estetiche, spostandosi sul fronte motorizzazioni, con versioni benzina, diesel e l'immancabile elettrico. Proprio quest'ultimo potrebbe essere il propulsore della cugina DS3 Crossback E-Tense, capace di 136 CV e 260 Nm di coppia che, grazie alla batteria da 50 kWh, garantisce un'autonomia di 300 km.

NUOVI INTERNI E... NUOVO NOME La Mokka si rinnova profondamente nell'estetica, di pari passo le motorizzazioni e qualcosa di nuovo ce lo aspettiamo anche dall'abitacolo. Un nuovo pannello del cruscotto, un volante dalla parte inferiore appiattita, il sistema di infotainment e probabilmente un quadro strumenti digitale (come optional). E a dir la verità c'è un altro rumor che... riguarda il nome: il nuovo crossover tedesco potrebbe perdere la X, chiamandosi semplicemente Mokka.

DATA USCITA E PREZZI Il suv compatto di Opel sembra quasi pronto. Non vi sono ancora dati ufficiali, ma potremmo ipotizzare che il debutto avverrà in autunno, magari ad ottobre, in occasione del Salone dell'Auto di Parigi (visto che Opel fa parte del gruppo francese PSA). Quanto ai prezzi, in attesa dei dati ufficiali, ricordiamo che la gamma Mokka partiva da 19.750 euro per la versione 1.6 benzina Ecotec fino ad arrivare ai 29.050 delle versioni 4x4 automatiche con propulsori da 1,4 litri benzina e da 1,6 litri diesel (qui il listino completo della vecchia Mokka X): difficile attendersi grandi scostamenti da quesot range, se non per un'eventuale versione totalmente elettrica.