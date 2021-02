L'ETERNA RAGAZZA Il futuro a lungo termine resta un mistero, nel frattempo Lancia Ypsilon, la citycar che di anno in anno infrange record di longevità e di vendite, si aggiorna e affronta la stagione 2021 con alcune novità di stile e contenuti. Questa mattina (lunedì 15 febbraio) alle ore 10.30, il nuovo Ceo Lancia Luca Napolitano sviscera Ypsilon 2021 in prima persona. Guarda insieme a noi, in diretta streaming, la video presentazione.

YPSILON 2021 IN BREVE L'utilitaria più amata dalle donne adotta innanzitutto un'espressione leggermente differente. Nuova la griglia verticale, richiamo alle vetture Lancia del passato, nuovi anche calandra e gruppi ottici con goffratura interna a laser e luci diurne a LED. Anche la palette colori riserva delle novità, a cominciare dalla nuova proposta della nuance di lancio, il Blu Elegante, rivisitazione del Blu Lancia in chiave metallizzata. Ma il rinnovamento del modello passa anche dalle dotazioni tecnologiche a bordo. Così Ypsilon 2021 offre un nuovo sistema di infotainment, ora con display touchscreen da 7 pollici e disponibilità di Apple CarPlay e Android Auto. Di serie anche il Kit EcoChic composto dal filtro aria abitacolo particellare polyphenol Prime che aiuta a trattenere le impurità in ingresso attraverso le prese d’aria della vettura o l’impianto di riscaldamento/climatizzazione. In video, tutte le altre info su motori, prezzi e promozioni.