VEDO NON VEDO Nonostante Mitsubishi abbia detto addio al mercato europeo, il celebre Costruttore giapponese continua a vendere i suoi modelli Oltreoceano e in Estremo Oriente. Per risollevare le sorti del Marchio, i tecnici nipponici sarebbero al lavoro su qualcosa di davvero molto interessante. Ciò lo si deduce da un brevissimo video emozionale pubblicato di recente sul canale YouTube della Casa. Il modello in questione, sapientemente camuffato, sarebbe la nuova versione di Outlander - che sarà svelato il prossimo 16 febbraio. La clip mostra il fuoristrada superare fondi sterrati e a bassa aderenza grazie al sistema Super All-Wheel Control (S-AWC), portato al debutto per la prima volta nel 2007 sulla sportivissima Lancer Evolution.

ANIMA RALLY ''Abbiamo fatto tesoro di tutte le nostre competente in fatto di guida su strada, fuoristrada e persino nelle competizioni rally, applicando la tecnologia Super All-Wheel Control alla nostra nuova piattaforma'', afferma Kentaro Honda, Capo ingegnere e Responsabile del progetto Outlander, che aggiunge: ''Abbiamo sviluppato un nuovo selettore per i driving mode così da garantire la massima sicurezza in ogni situazione e condizione atmosferica''. Vista la crescente popolarità dei SUV e dei crossover compatti, l'idea di Mitsubishi di rifarsi al suo glorioso passato rallistico potrebbe rivelarsi una scelta di marketing davvero molto azzeccata.

COSA SAPPIAMO? Della prossima generazione di Mitsubishi Outlander sappiamo davvero pochissimo: secondo le prime indiscrezioni, la piattaforma dovrebbe essere la stessa di nuova Nissan Rogue. Sotto il cofano ci sarà molto probabilmente il quattro cilindri da 2,5 litri e 188 CV Nissan, abbinato a un cambio a variazione continua CVT. Improbabile che il sistema S-AWC sia standard, è lecito invece aspettarsi che l’auto sia proposta di serie con la sola trazione anteriore.

PRIMA OLTREOCEANO L'attuale Mitsubishi Outlander è ancora nei concessionari italiani con motorizzazione ibrida plug-in e tale architettura verrà riproposta con ogni probabilità anche sul modello 2021. Mitsubishi non ha ancora fornito alcuna indicazione sui prezzi, anche se si sa già che il SUV verrà commercializzato dapprima negli Stati Uniti, Canada e Porto Rico e solo in un secondo momento in Giappone e in Asia. E l’Europa? Maggiori dettagli si sapranno solo il 16 febbraio.