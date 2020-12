AMERICA FIRST Che Mitsubishi frequenterà i mercati europei, quello italiano compreso, anche dal 2021 in avanti e con la stessa intensità espressa sin qui, ancora non è certo (delle incognite su Mitsubishi e le sue strategie, scrivemmo qui). Quel che invece è più che certo, è che Outlander di quarta generazione è bell'e pronto. La conferma arriva da fonte primaria: è infatti Mitsubishi stessa a diramare il primo teaser del suo SUV di dimensioni medio-grandi, SUV che in Nord America debutterà a febbraio 2021. E che successivamente (2022 o prima?), popolerà ''anche altri mercati internazionali''. Il dubbio su un Outlander per l'Italia, insomma, resta.

PLUG-IN KING Trascurando per il momento la sua destinazione, nuova Outlander - come anticipato dai rumors in circolazione ormai da mesi - sarà un prodotto tutto nuovo per davvero, sia all'esterno (Engelberg Tourer Concept docet), sia all'interno, sia in chiave meccanica e termodinamica. Fermo restando che una versione ibrida plug-in completerà senz'altro la line up (dopotutto, Outlander PHEV è a oggi l'ibrida ricaricabile di maggior successo al mondo). Per le specifiche tecniche, occorre in ogni caso attendere. Idem per gli interni.

SFRONTATO Ispirato al principio di ''I-Fu-Do-Do'', che in giapponese sta per ''autentico e maestoso'', nuova Outlander - recita la nota di accompagnamento al teaser - vuole dimostrare ''forza e qualità sotto ogni prospettiva''. Il design esterno è indubbiamente sia più raffinato, sia più coraggioso, con un frontale che reinterpreta il concetto di Dynamic Shield, e che esprime fari a LED ultrasottili (come il posteriore, che in foto si specchia nella roccia alle sue spalle) e piastre metalliche ricurve e sporgenti. Caratteristiche alle quali il pubblico dovrà abituarsi: nuova Outlander, spiegano i disegnatori, anticipa il family feeling di ogni Mitsubishi del futuro. Un futuro del quale, si spera, farà parte anche il nostro mercato.