DALLA CINA CON FURORE Lo sappiamo, le supercar sono fatte esattamente per questo. Peccato che quelle italiane siano poco affidabili e non tutto può andare sempre per il verso giusto. Giusto? Per niente! Premesso che la boutade sull'affidabilità delle supercar italiane è una sciocchezzona col botto, messa lì solo per citare un antico quanto falso luogo comune, quello che vedrete nel video qui sotto non è che l'ennesimo abuso - per non dire stupro - di un capolavoro di meccanica.

CAPTION THIS Di imbarazzanti soggetti che giocano a usare come lanciafiamme lo scarico di una Lamborghini ne abbiamo visti parecchi, ma in questo raduno cinese, per aggiungere ilarità al tutto, un buontempone fa per arrostire uno spiedino alla fiamma del V12 di una Aventador (qui la Roadster di Dybala). Ilarità che tocca il suo apice quando i pistoni si ribellano, tentando di sfuggire alla tortura... ''Da kebab a ke babbo il passo è breve'' è la migliore chiosa partorita sul tema dalla redazione (©GiorgioSala). Una prece per il V12.