UNA AVENTADOR SULLA NEVE Avete mai pensato a come potrebbe comportarsi una Lamborghini Aventador (equipaggiata con gomme adeguate) in mezzo alla neve? Ora potete trovare la risposta in un video sul canale YouTube di TheStradman, che vi mostriamo qui sotto. Certo non è la macchina ideale per muoversi su oltre mezzo metro di neve, e il video lo dimostra. Ma si tratta comunque di uno spettacolo curioso e divertente.

COM'È ANDATA? Le gomme sono praticamente da carroarmato, e la trazione integrale di base aiuta: certo il motore non è pensato per spingere il peso aggiuntivo dato da quelle ruote, quindi le performance dell'auto non sono esattamente stellari. Anche la guidabilità del mezzo ne risente abbastanza, e potrete vedere che la frizione viene messa a dura prova da questa gita. Inoltre l'auto, che nonostante le ruote rimane piuttosto bassa, rimane bloccata più di una volta, ed è necessario l'intervento salvifico di una Jeep.

RIMANDATA A SETTEMBRE Non è un caso probabilmente che l'esperimento tentato da Jeffree Star (il vero nome dello Youtuber) tra le nevi dello Utah pare sia il primo di questo genere, e semmai una Lamborghini con quel tipo di gomme è una cosa che ci immaginiamo di vedere in un rendering più che in un filmato girato nella vita reale. Il video ci dimostra che, se è sicuramente una buona idea dal punto di vista dello spettacolo, lo stesso non si può dire per il risultato e per la funzionalità, nonché per la ''buona salute'' dell'auto, e Star si augura che nessuno della sua compagnia di assicurazioni scopra che cosa ha fatto con il suo bolide da 250mila dollari...