E questa che roba è? L'Asurada di Future GPX Cyber Formula in video

Parafrasando il grande Paolo Villaggio, è una ''mangata'' pazzesca. Però sembra vero, quando la Super Asurada AKF-11 di Future GPX Cyber Formula esce dal parcheggio del Mai Tak Industrial Building a Hong Kong, per concedersi un giretto per le vie trafficate della città. Senza la minima reazione stupita dei passanti. Ecco, forse proprio il fatto che passi inosservata è l'indizio più chiaro che il video qui sotto è un'animazione in grafica computerizzata (come quella con Saetta McQueen che svernicia una BMW). Ma che cos'è la Asurada di GPX Cyber Formula? E perché mi pare di averla già vista?

ALTRO CHE SUPERCAR... Il riferimento è alla serie di cartoni animati giapponese Future GPX Cyber Formula, andata in onda in Giappone addirittura a partire dal 1991 e da noi dal 2011, ma più di recente bolidi con queste fattezze e dal nome simile sono apparsi in diversi videogame dedicati al sim racing: da Assetto Corsa a Gran Turismo 7. Ma che significa Asurada? È il nome dell'intelligenza artificiale dell'auto, che aiuta il pilota a non schiantarsi: una A.I. strettamente personale, che una volta avviata riconosce come proprietario solo il suo primo utente. Scordatevi di scegliere il profilo Ospite sul display dell'infotainment: non funzionerebbe.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/07/2023