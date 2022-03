Saetta McQueen vs BMW: lo sparo al semaforo in video

Sfida del secolo tra una BMW e una replica del cartoon Disney: il video della prova e il dietro le quinte per scoprire com'è nata

Voi che cosa fareste se l'auto dei cartoon Disney Saetta McQueen vi affiancasse al semaforo? Nel video qui sotto tratto da YouTube ci scappa il garino: il proprietario della BMW ci prova, ma...

TRA SOGNO E REALTÀ Se siete arrivati in fondo al video precedente vi sarete accorti che, quella che sulle prime sembra una riproduzione reale del Ligthning McQueen dei cartoon, si rivela a un certo punto essere un'animazione 3D realizzata al computer. Sappiamo che repliche marcianti del personaggio Disney esistono e sono state utilizzate per parate ed eventi promozionali del franchise. Quindi, dove finisce la realtà e comincia la finzione?

DIETRO LE QUINTE Il video qui sopra spiega com'è stato realizzato il filmato più in alto. Se non siete ferrati in russo, potete attivare i sottotitoli cliccando sul simbolo del fumetto alla base del riquadro del video e poi selezionare la lingua preferita cliccando sull'ingranaggino delle Impostazioni, poi su Sottotitoli, quindi Traduzione automatica. L'italiano, va detto, è pessimo, mentre l'inglese è decisamente meno sgangherato.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/03/2022