Tesla si schianta, il video è virale. Ma ora è caccia all'uomo

Forse vi è già capitato in palmo di mano il video di una Tesla Model S che si schianta contro due veicoli dopo che l'autista la lancia a tutta velocità in cima a uno scollinamento. Ecco, il punto è che il driver, dopo la ''performance'', è fuggito dalla scena, e questo alla polizia non è piaciuto. Ora le forze dell'ordine sono sulle sue tracce: a chi individuasse l'autore della bravata, è stata promessa anche la classica ricompensa. Proprio come nel Far West.

VEDI ANCHE

WANTED Sui social media circolano video da un raduno Tesla a Los Angeles nel quale appare - da più angolazioni - una Model S che accelera, spicca il volo e - a quanto pare - nell'atterrare colpisce diverse cose, tra le quali due automobili. Nonostante l'episodio sia in pochi giorni diventato virale, l'identità del conducente deve ancora essere confermata. A tale scopo, le autorità locali - con le quali è meglio non scherzare - hanno pubblicizzato una taglia di 1.000 dollari per le informazioni che portano all'identificazione dell'eroe di giornata.

CACCIA ALL'UOMO Alcuni post avrebbero fornito al LAPD (Los Angeles Police Department), come avrebbe appreso da fonti locali il magazine USA CarScoops, indizi che portano a un certo Dominykas Zeglaitis, influencer dagli atteggiamenti controversi, e i cui ''contenuti sociali'' avrebbero fatto sorgere più di un sospetto. Tuttavia gli agenti stanno ancora indagando. Chiunque si sia reso artefice di una simile acrobazia, questo è certo, prima o poi uscirà dall'anonimato e pagherà l'impresa a un prezzo molto, molto alto. Più alto del suo salto, più alto del picco di views collezionati sui social.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/03/2022