CHE BOMBA! Il truck sbombardatissimo allestito da Power Driven Diesel tenta di sviluppare una potenza di 3.000 cavalli al banco dinamometrico, davanti a una folla in delirio. Tutto sembra andare per il meglio, compresa la fumata nera (ecodiesel?) che accompagna il fragoroso ruggito. Ma poi, in un attimo, l'esplosione: brandelli di motore schizzano e tintinnano per ogni dove, mentre il pick-up ormai ammutolito viene avvolto dalle fiamme. Solo per una fortunatissima circostanza nessuno viene ferito... Guardate il video qui sotto!

FIN QUI TUTTO BENE... Il truck di Power Driven Diesel aveva già raggiunto i 2.700 CV al banco dell'officina, ma al momento di tentare quota tremila qualcosa è andato storto e qualche fortunato spettatore è tornato a casa con uno dei pistoni ammaccato come souvenir, opportunamente autografato, finito in un lampo tra gli spalti. Ma ci riproveranno. Sicuramente ci riproveranno... Appassionati di tuning? Guardate il video della Viper da 2.600 CV!