Povera BMW, la prova dell'alce l'avrebbe superata se non fosse che... (video)

Di notizie strane legate al mondo delle auto e degli animali ne abbiamo sentite tante. Una su tutte: vi ricordate della Mercedes Classe A che non superava la prova dell’alce? Eravamo nel 1997, quasi trent’anni fa, ma per rinfrescarvi la memoria basta fare un giro su internet e digitate le parole chiave, vedrete di cosa si tratta. Ma torniamo al nostro alce, poiché questa volta la storia è ben diversa e, se vogliamo, dai risvolti più tragicomici. Non fosse altro che l’animale se l’è presa di nuovo con automobili tedesche, adesso sono BMW, ed è il protagonista in carne, ossa e… pelliccia della vicenda. Inutile andare oltre, guardiamo il video insieme.

LA BMW ALLA NUOVA PROVA DELL’ALCE Ci troviamo dentro un'officina in Svezia e una BMW 850i serie E31 appena verniciata – è chiaro – dovrà subire delle riparazioni piuttosto significative alla carrozzeria. La preziosa coupé è stata calpestata dall’animale che in qualche modo è riuscito a entrare nei locali dell’autoriparatore, forse spaventato e ha creato il caos all’inizio del mese. Il bizzarro incidente, per fortuna senza conseguenze alle persone né all’animale, è avvenuto presso Schmiedmann Sweden, uno specialista di ricambi per BMW e Mini. A quanto pare, il CEO dell'azienda, Viktor Örtegren, era in visita alla struttura nel fine settimana e ha iniziato a sentire dei colpi provenienti dall'officina ed è subito andato a controllare, sospettando che potesse trattarsi di clienti o, peggio, malintenzionati. Tuttavia, ha trovato un ospite di tipo assai diverso: l’enorme alce che avete visto nelle immagini. Vedere un alce in Svezia non è certo un evento raro, ma in qualche modo questo esemplare è riuscito a entrare nell'officina. Il proprietario ha tirato fuori il telefono e ha ripreso il filmato in cui il quadrupede si agitava, calpestando il cofano della 850i. Alla fine ha trovato la strada per uscire e si è avventurato di nuovo nella natura selvaggia del Paese scandinavo, apparentemente senza ferite.

BMW 850i vs alce: la zona frontale della sportiva danneggiato dall'animaleDANNI INGENTI ALLE AUTO Non si può dire lo stesso della 850i. L'auto era in officina per essere restaurata ed era stata appena riverniciata in una tonalità di viola intenso, come riportato dai media. Sfortunatamente, anche la portiera lato guida è stata danneggiata con graffi e ammaccature significative. E pure lo specchietto retrovisore è stato piegato, oltre a un pannello, che è stato distrutto dall'enorme animale. Infine, l'alce ha calpestato il paraurti anteriore e il cofano della sportiva, lasciando entrambe le parti con danni significativi che senza dubbio avranno bisogno di costose riparazioni.

BMW 850i vs alce: il grande quadrupede si allontana dopo l'incursione in officinaCOME LO SPIEGHI AL PROPRIETARIO? Ma uno dei momenti meno piacevoli per il titolare è stato quando ha dovuto chiamare il proprietario della 850i: ''Mi dispiace molto, ma un grosso alce è passato e ha calpestato la sua auto''. Sembra che all'inizio abbia pensato fosse uno scherzo, ma sfortunatamente si è reso conto che non lo era, soprattutto dopo avere visto il video che mostrava l'intero incidente. Colmo della sfortuna per l’officina svedese, non è stata solo questa Serie 8 a essere danneggiata, ma anche un'altra 850i E31 è stata colpita dall'attacco casuale dell'alce oltre a una Serie 3 E36 rossa di proprietà di uno dei dipendenti dell'officina, che è stata anch'essa calpestata e avrà bisogno di alcune sistemazioni.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/11/2024