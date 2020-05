ICONA Da sempre la Honda S2000, che oggi può raggiungere quotazioni da urlo, occupa un posto speciale nel cuore di tutti coloro che amano le auto sportive. Questa piccola spider due posti a trazione posteriore si è imposta come vera e propria icona cult per gli appassionati della quattro ruote, merito anche di un paio di apparizioni nella saga cinematografica di Fast & Furious. Dello stesso parere sembrano essere i ragazzi di Contempo Concept, garage specializzato di Hong Kong, che si occupa di auto dal pedigree illustre. Su commissione di un facoltoso cliente, il gruppo è riuscito a mettere le mani su una Honda S2000 Type S un po' attempata, facendole ben presto ritrovare lo splendore perduto.

RESTAURO IMPEGNATIVO Nonostante il contachilometri avesse all’attivo solo 33.000 km, la S2000 del video versava in condizioni a dir poco pietose. Vernice deteriorata con evidenti segni di ossidazione, carrozzeria tappezzata di graffi e ammaccature e tettuccio ormai inservibile. Non sorprende che l'intervento di restauro sia stato complesso e laborioso. Il video passa in rassegna tutti i momenti salienti del processo di recupero, che va ben oltre la semplice rinfrescata, con la sostituzione pressoché totale degli interni e di tanta altra componentistica. Dall’arrivo dei ricambi originali, tuttora prodotti in Giapppone, al detailing completo di scocca e motore, passando per il ripristino della colorazione originale Apex Pearl Blue e l'utilizzo di rivestimenti protettivi per cerchi, vernice e tela del tetto. Il risultato finale lascia davvero senza fiato, vedere per credere!