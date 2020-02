SOLO PARTI ORIGINALI Il prototipo di una Honda S2000 aggiornata, a cui si riferiscono le foto, non vi tragga in inganno: i dirigenti della Casa hanno già chiarito che una riedizione del mitico “squaletto” non è in lavorazione. Ma i proprietari di un modello originale, o gli appassionati che contano di comprarne un esemplare d'occasione, saranno felici di sapere che Honda ha deciso di rimettere in produzione alcune parti di ricambio, per agevolare la conservazione e il ripristino della sua iconica spider.

ORDINAZIONI SUI SOCIAL Un nuovo catalogo di pezzi dovrebbe arrivare a giugno, stando a quanto pubblicato sul sito giapponese dedicato ai ricambi Honda S2000. Accanto ai componenti chiave del motore e della carrozzeria come i paraurti, che non sono mai usciti di produzione, la nuova release conterrà anche le parti più richieste dalla clientela. Richieste come? Attraverso l'uso dell'hashtag #S2000PartsCatalog nei commenti che lasciate su Facebook e Twitter riguardo al topic ''S2000 genuine parts''.

NON SOLO PER IL GIAPPONE Purtroppo non è chiaro se i commenti e l'hashtag debbano essere scritti in giapponese o se verranno ascoltate richieste anche in altre lingue. Ma se anche chi non conoscesse l'idioma non fosse ritenuto autorizzato a dire la sua, è stato però chiarito che tutti i pezzi rimessi in produzione saranno resi disponibili anche al di fuori del Giappone, attraverso la rete ufficiale Honda. Arigato!