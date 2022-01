GR Yaris vs 911, chi vince al...tiro alla fune (su neve)? Video

Guidare sulla neve è sempre impegnativo, se poi l'auto ha potenza da vendere, adotta la trazione posteriore e si è dimenticata a casa gli pneumatici invernali, allora il coefficiente di difficoltà cresce in misura esponenziale. A impararlo sulla propria pelle è stata ad esempio una Porsche 992 la quale, forse sottovalutando qualche legge della fisica, in una fredda notte polacca è finita per volare dentro un fosso. Fortuna sua, da quelle parti passava tale Toyota GR Yaris. Che con commovente spirito di solidarietà, per compiere l'impresa ce l'ha messa tutta. Senza tuttavia portarla a termine. Almeno, così sembra... Guarda insieme a noi la clip: la fonte è la pagina Instagram Supercar Fails (un nome che è tutto un programma).



SFORZI ANAEROBICI Grazie al suo sistema di trazione integrale GR-Four di rallistica derivazione, ancora prima che il motore a tre cilindri da 261 CV, la specialissima GR Yaris suona come un'auto adatta anche su neve e ghiaccio. Tuttavia, negli esercizi di trazione - specie in condizioni di aderenza minima - conta qualcosa pure il peso a terra. E GR Yaris è pur sempre un'auto leggerina, almeno nei confronti di una 911. Ecco spiegate le convulsioni che la generosa Toyota manifesta nel tentativo di salvare la collega. Aggiungici che, per tirare fuori dagli impicci la povera Porsche, il conducente sceglie un'angolazione alquanto strana. Col risultato di far oscillare GR Yaris a destra e a manca, rischiando di falciare la ''tifoseria''.



SBAGLIANDO SI IMPARA Il post di un altro utente Instagram presente all'incidente ci mostra la scena da una prospettiva un po' più nitida. Dai commenti sotto il video di Supercar Fails, sembra che alla fine la Toyota riesca a riportare la Porsche in carreggiata. Ma in mancanza di testimonianze foto o video, non ne avemo mai conferma. L'importate è che nessuno si sia fatto male, 911 compresa. L'importante, poi, è che i protagonisti, da questo episodio, abbiano metabolizzato la lezione.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/01/2022